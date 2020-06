El presidente Martín Vizcarra aclaró hoy que desde mañana iniciará una cuarentena focalizada en la que personas mayores de 65 años, los niños menores de 14 años y las personas con enfermedades preexistentes, deben mantenerse en casa.

“Esos tres grupos de personas también deben continuar en cuarentena, deben evitar salir de su vivienda”, manifestó en conferencia de prensa.

Respecto al resto de ciudadanos, el mandatario dijo que están permitidos de salir a trabajar y recordó que deben acatar las medidas sanitarias para atenuar la propagación del coronavirus. Además, recordó que mañana inicia la tercera fase de reactivación económica.

“La cuarentena focalizada no es mensaje “salgan todos”, está permitido salir en caso tengas una necesidad. el virus sigue circulando y debemos salir solo si es necesario, el virus no va a desaparecer mientras la ciencia no encuentre una vacuna”, expresó Vizcarra.

Cabe recordar que el gobierno emitió el último viernes el decreto con el que dispone el cambio en la cuarentena total que se acataba desde marzo pasado a la cuarentena focalizada.

“No podemos confiarnos y tomar acciones que nos hagan retroceder en todo lo avanzado. por eso debemos cumplir los tres principios elementales: la higiene, lavado de manos con agua y jabón; el uso de la mascarilla; y la distancia mínima de un metro”, recalcó el jefe de Estado.