En el primer domingo sin inmovilización social y el día 112 de Estado de Emergencia en el país para frenar el avance del coronavirus, el presidente Martín Vizcarra anunció un mensaje a la Nación, a través de sus redes sociales.

Hasta el último reporte del Ministerio de Salud (Minsa) el número de contagiados por COVID-19 ascendió a 299,080 en el Perú; 10,412 muertos y 189,621 recuperados.

Pleno no aprobó la eliminación de la inmunidad parlamentaria

En la madrugada del 4 de julio, el pleno del Congreso de la República no alcanzó el consenso necesario para eliminar la inmunidad parlamentaria, pese a que el presidente de la Comisión de Constitución, Omar Chehade, presentó un texto sustitutorio.

La propuesta modificaba el artículo 93 de la Constitución y suprimía la referida prerrogativa, de manera que solo se mantenía que los legisladores “no son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emitan”.

Pese a ello, el texto sustitutorio fue desestimado por la representación nacional con 82 votos a favor, 14 votos en contra y 25 abstenciones.

Al no alcanzar los 87 votos, la propuesta de eliminación de la inmunidad parlamentaria deberá ser sometida a referéndum para convertirse en ley.

Reforma sobre impedimentos para postular a condenados por corrupción sin debatir

Todo parece ser orquestado. La Mesa Directiva del Congreso aún no incluye en la agenda del Pleno el dictamen para impedir la postulación de condenados por delitos dolosos graves y tampoco lo hizo la Junta de Portavoces, que se reunió dos veces (8 a.m. y 2 p.m.) para decidir su programación. A esta hora, ya cerca a la medianoche, no se alcanzan las 78 firmas para poner el proyecto a debate.

Solo faltan diez firmas. Alianza para el Progreso (APP), Podemos, Fuerza Popular y Unión por el Perú (UPP) no han expresado su apoyo.

Congresistas del Partido Morado (PM), el Frente Amplio y Somos Perú usaron las redes sociales para advertir de que no tenían su respaldo. Acción Popular y Frepap completaban la lista.

Alrededor de las 8:20 p.m., mientras se debatía la eliminación de la inmunidad parlamentaria, solo se contaba con 68 rúbricas.

“APP, UPP y Podemos deberían ser coherentes con lo que votaron en la Comisión de Constitución”, aseveró Gino Costa (PM) a este diario.

De igual manera el congresista del PM, Daniel Olivares, indicó que “seguimos luchando” para reunir las rúbricas necesarias.

Por tratarse de una reforma constitucional, este dictamen debía ser debatido y votado en el Pleno de ayer. Para ser aplicado en las elecciones de 2021, debía ser aprobado en dos legislaturas consecutivas. La primera legislatura vence mañana y la nueva empieza el lunes.

