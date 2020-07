La exministra de Justicia Marisol Pérez Tello afirmó que se requieren “correcciones de rumbo” en el gobierno al comentar los pedidos de interpelación a seis ministros de Estado planteados en el Parlamento.

“La interpelación supone o debe traer como consecuencia un cambio. Julio es un mes en el que todos esperan no sólo el mensaje del presidente sino también algunas respuestas y correcciones de rumbo; creo que hay explicaciones que se tienen que dar”, declaró a Perú 21.

Pérez Tello mencionó, por ejemplo, el Ministerio de Cultura que, dijo, debe explicar por qué se atendió a las poblaciones indígenas recién después de 60 días de iniciada la cuarentena. “Eso tendrá consecuencias en la salud y en la vida de la gente. Si eso le cuesta o no el puesto al ministro no me corresponde a mí señalarlo, pero hay respuestas que el país merece y hay responsabilidades que se tienen que asumir”, indicó.

Afirmó también que es necesario que se aclaren “dudas razonables” sobre las cifras contradictorias respecto de las personas fallecidas por el COVID-19. “Las cifras son terribles y hay contradicción entre la información de las regiones del gobierno nacional, hay explicaciones que dar. En Justicia, ¿qué pasó en el penal de Castro Castro?”, cuestionó.

Consultada sobre la posibilidad de cambios a nivel del gabinete como consecuencia de la interpelación, respondió que es una decisión que le compete al presidente de la República, Martín Vizcarra.

“Yo no me siento con derecho a decirlo pero sí creo que hay que hacer correctivos. ¿Qué sectores han estado fallando? Creo que hay mucha gente que está trabajando pero están desbordados y también hay gente que está aprovechando esta falta de institucionalidad para beneficiarse. El que está trabajando pero no es tan eficiente tiene que salir”, remarcó.

La ex ministra de Justicia declinó pronunciarse sobre la necesidad de un cambio del jefe del gabinete Vicente Zeballos, quien también es objeto de un pedido de interpelación por parte de tres bancadas: Unión por el Perú, Fuerza Popular y el Frente Amplio.

En esa línea insistió en que quién debe hacer el análisis sobre el particular es el jefe de Estado. “La interpelación es un derecho ciudadano a absolver dudas y si estas no son absueltas el presidente tendrá que hablar, y si lo que se intenta es tratar de eximirse de responsabilidad, habrá que hacer correcciones y los cambios que se tengan que hacer. Siempre es difícil cambiar en pleno desarrollo la pandemia pero peor es quedarse con alguien que no da resultados”, subrayó.

