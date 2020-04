“Cuando tomamos una medida que no logra el objetivo, la rectificamos... Esa distinción por días de la semana para hombres y mujeres se ha dejado sin efecto”, afirmó el presidente Martín Vizcarra, reconociendo así que esa medida fue un error.

El 2 de abril el gobierno anunció que los hombres saldrían los lunes, miércoles y viernes, mientras que las mujeres podrían hacerlo los martes, jueves y sábados para reducir en 50 por ciento las aglomeraciones y así disminuir el riesgo de propagación del coronavirus. A eso le agregó que los domingos habría inmovilización social total y esta semana añadió los días jueves y viernes, por ser feriados religiosos. Este conjunto de medidas causó confusión y caos.

Las aglomeraciones y enormes filas se replicaron en ferias, mercados y supermercados del país. Las zonas norte y sur de Lima –como informó este diario– se convirtieron en focos infecciosos, pues miles de mujeres debían aprovechar el último día de salida para abastecer a sus familias.

El miércoles Vizcarra admitía que no fue buena idea la inmovilización en los feriados religiosos y ayer, Viernes Santo, hizo un acto de contrición al dejar sin efecto la medida.

Un día antes el economista Farid Matuk, integrante del Grupo Prospectiva que asesora al Comando COVID-19, ya había reconocido a Perú21.TV el error de haber propuesto esa restricción.

Desde hoy solo una persona por hogar podrá salir de lunes a sábado –de 4 de la mañana a 6 de la tarde– a realizar las compras en centros de abastos, farmacias, así como trámites bancarios.

Fuentes de Palacio de Gobierno revelaron a este diario que fue el mandatario quien tomó la decisión de anular las salidas por género y la consultó con el titular de Salud, Víctor Zamora, quien estuvo de acuerdo.

Vizcarra, añadieron, se dio cuenta de que la informalidad, sobre todo, en los grandes mercados y tradicionales ferias regionales era imposible de controlar. La medida era letra muerta.

PIDEN TÉCNICOS

Para el antropólogo Juan Carlos Callirgos, el equipo que ha formado el gobierno contra el COVID-19 debería contar con técnicos sociales y de enfoque de género. “El problema es que no hay gente especializada en temas sociales o de mujeres. No era difícil darse cuenta de que estas medidas no iban a funcionar. Casi todos los integrantes del equipo de prospectiva son hombres, economistas, estadísticos y especialistas en salud, pero nadie tiene una mirada de la sociedad a la que intentan regular”, indicó a Perú21.

La decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la PUCP, Patricia Ruiz, en tanto, saludó que se haya dado marcha atrás y coincidió en que deben participar otros especialistas y mujeres para tener una perspectiva más amplia.

“Aunque estemos en cuarentena, hay costumbres que todavía no han cambiado y la división sexual del trabajo sigue vigente. La realidad es que son las mujeres las que van más al mercado y al reducirse los días, se aglomeraron más. Esperemos que eso, ahora, se calme”, subrayó.

SABÍA QUE:

-El presidente Martín Vizcarra anunció que se ha reforzado el control de línea de frontera con Ecuador. Hay 60 vehículos para vigilar los 23 puntos de paso.

En las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Loreto, el horario para circular es de 4 de la mañana a 4 de la tarde.

-Diez personas fueron intervenidas en el distrito de Comas, Lima, por incumplir el aislamiento social obligatorio la mañana del Viernes Santo.