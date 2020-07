Patricia García, miembro del Comité de expertos del Ministerio de Salud (Minsa), manifestó que el país no está preparado para afrontar una segunda ola de contagios de coronavirus, como se ha dado en otros países en el mundo.

“De que va a venir una segunda ola, va a venir una segunda ola. China, Alemania, Suecia, Suiza la tienen. Lo que me preocupa es que no estamos preparados para una segunda ola. Hemos llegado a nuestro límite. Es cierto, para que la gente lo entienda”, dijo en Latina.

La exministra, además, señaló que la tendencia de fallecimiento por coronavirus está disminuyendo, pero que la preocupación está en cómo los peruanos están actuando en el levantamiento de la cuarentena.

“La tendencia, incluso de los fallecidos, la velocidad está disminuyendo. Con esta apertura de la cuarentena, las personas no están entendiendo el riesgo de que esto no se ha acabado. Mi preocupación es que no lo vamos a ver hoy o mañana, sino que en tres o cuatro semanas. El gran llamado es: por favor, tenemos que cuidarnos más, evitar los lugares cerrados, concurridos y en los que estemos obligados a tener contacto cercano”, precisó.

También detalló que, en cuanto al levantamiento de la cuarentena, “se va tener que ir evaluando día a día. Probablemente las cuarentenas van a ser inteligentes y focalizadas. Se tendrán que cerrar algunas actividades, algunos lugares. Necesitamos que la gente comprenda cómo se debe cuidar”.

