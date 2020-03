El día lunes la Municipalidad Distrital de la Molina emitió un comunicado declarando el “estado de emergencia distrital” y decretando el “cierre de fronteras distritales”. El comunicado, firmado por el alcalde y presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú Álvaro Paz de la Barra, ha recibido duras críticas de especialistas en derecho y de los usuarios de redes sociales.

En entrevista con Perú21TV, el abogado Omar Cairo consideró que la medida es inconstitucional e inadecuada. “Esas decisiones tienen tintes medievales. Debe haber un problema de información. Estoy seguro de que hay buena fe en ayudar a la emergencia, pero el desconocimiento lleva a cosas como esta. Es absolutamente inconstitucional”, manifestó.

Desde el punto de vista de constitucionalista, la medida no llega a calificar como un caso de usurpación de funciones pues no reúne una serie de elementos como el dolo. Sin embargo, considera que la medida no resiste a ningún análisis legal y corresponde que Paz de la Barra de un paso atrás.