En el Día 45 del estado de emergencia nacional y aislamiento social obligatorio decretado por el presidente de la República Martín Vizcarra para frenar el avance del coronavirus (COVID-19) que ya deja más de de 3.1 millones de casos de contagios en 193 países y más de 217 mil muertos; el Ministerio de Salud anunció 33, 931 casos positivos de 296 262 muestras, 10,037 recuperados y 943 fallecidos en el Perú.

Al término de su mensaje en el día 45 del estado de emergencia nacional por el coronavirus, el presidente Martín Vizcarra dedicó un pequeño espacio para responderle a los detractores que critican las medidas adoptadas por el Gobierno.

Siendo muy enfático, el mandatario inició su respuesta mostrando su desacuerdo con liberar a presos que hayan cometido delitos graves tales como feminicidios, violaciones y robos al Estado Peruano.

“¿Porque hay hacinamiento en los penales, vamos a abrir las cárceles para que salgan los violadores? ¿Para que salgan los criminales? ¿Abrimos las cárceles para que salgan los feminicidas? Por lo menos, mi posición es que no. ¿Vamos a permitir que salga un corrupto que le ha robado al Estado, un feminicida, un violador de menores? Este gobierno no lo va a permitir”, expresó.

Estas declaraciones dieron cabida para que Vizcarra recordara el caso de los indultos otorgados a narcotraficantes durante el segundo gobierno de Alan García (2006-2011).

“En la historia reciente, nos acordamos que hubo cantidades de indultos a narcotraficantes. Y sin pandemia, sin nada. ¡Puertas abiertas a los narcotraficantes! Y mucho de ellos, ahora nos critican. No se aprovechen de esta coyuntura", apuntó.

Luego, el jefe estado reconoció que el sistema penitenciario necesita reformas y que su gobierno solamente está excarcelando a reclusos que “deben salir”. Sin embargo, no permitió las críticas de quienes “tuvieron la oportunidad y no hicieron nada”.

"¿Vienen a dar lecciones de comportamiento los que han tenido hace poquito la responsabilidad y no hicieron nada? Lo poco que vemos que hicieron, fue indultar a narcotraficantes. (...) Bienvenidas sean las recomendaciones, pero no sean frescos queriendo dar lecciones los que tuvieron la oportunidad y no hicieron nada al respecto”, enfatizó.

Rápidamente, esta frase se viralizó en redes sociales. Incluso, se convirtió en tendencia con el hashtag #NoSeanFrescos.

Martín Vizcarra sobre narcoindultos

