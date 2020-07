El 22 de mayo, la empresa Southern comunicó al presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, su disposición para donar oxígeno para Arequipa. La directora del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares ) del Ministerio de Salud deslinda responsabilidad en la demora y señala que recién la primera semana de junio le dan el teléfono de un ejecutivo de la empresa.

Como representante del Minsa, ¿puede disculparse con la región Arequipa?

Hay algo que sí creo que la población no sabe. No se sabe de todo el trabajo que se está desplegando para hacer frente a esta pandemia.

Creo que la población sí sabe, porque el presidente dice constantemente que se están haciendo esfuerzos...

Estamos en una época recontra, recontra complicada, nunca antes vista a nivel mundial. El sector salud ha sido uno de los más dejados. Veo que todos se modernizan menos salud. Siempre he tratado de ayudar a este sector.

Le insisto: no hemos escuchado una disculpa por la demora. ¿De su despacho podría salir una disculpa?

Cenares ha hecho todo lo posible para tener lo mejor que se pueda y lo más que se pueda. El propio presidente Vizcarra ha pedido disculpas a la población. Yo no solo pediría disculpas por lo que pasa ahora, yo pediría disculpas por lo que pasa hace mucho tiempo con la salud.

El 22 de mayo llega el ofrecimiento de Southern a la PCM. ¿Cuándo le comunica la PCM al Cenares de este donativo?

Southern no hace llegar el ofrecimiento al Cenares. Lo encontramos en su página web, en las noticias. El 8 de junio le hice una carta a Southern… me contacté con ellos antes por teléfono y le dije que las donaciones necesitan una formalización. Mandé una carta para solicitar que se formalice la donación para poder hacer el estudio de control de calidad en el marco del decreto de urgencia que se había aprobado.

¿PCM no le comunica a usted que desde el 22 de mayo está el ofrecimiento?

Yo entré al cargo el 3 de junio.

¿En su despacho no tenía alguna comunicación del ofrecimiento de la empresa?

No.

Sigamos, usted el 8 de junio se comunica con Southern...

Lo llamé antes. Conseguí el teléfono y llamé antes. El 8 de junio le formalizo mi documento para que ellos me contesten formalmente y yo iniciar los trámites para el control de calidad.

¿No le preguntó a PCM por qué no le hicieron saber a usted que tenían esta donación?

Yo no respondo por PCM, yo respondo por Cenares.

Precisamente. PCM, por lo que usted me dice, les ha generado un problema. ¿Usted no les ha preguntado por qué no le informaron antes de la donación?

De hecho, sí te puedo decir, y esa es la verdad; quien me dio el teléfono del señor Felipe (Gonzales de Southern), es el asesor del premier. Él me dio el teléfono.

¿Cuándo le da el teléfono?

Cuando se lo pregunto, pues. No sé, el día anterior, creo. Yo respondo por mi trabajo…

Por eso, ¿cuándo el asesor del premier le da el teléfono de Southern?

El sábado 6 de junio.

¿Southern contesta y usted pide realizar la primera prueba al oxígeno?

Recién la primera prueba se hace después de que ellos formalizan (lo ofrecido). No hubo una prueba antes. Contraté a Praxair para hacer la prueba. No sé si la prueba la hicieron bien o mal.

TENGA EN CUENTA

Espino señala que el Cenares no dijo dónde se debía procesar la muestra. Praxair señala que el Minsa pidió hacerla en Lima. Eso contribuyó a la demora.

“Tengo los correos, todas las conversaciones de cómo se vinieron coordinando estas acciones”, señaló Espino. Agregó que la PCM conocía de cada paso de la donación. ¿Pudieron agilizarlo?