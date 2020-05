Los restaurantes ya recibieron el primer visto bueno para que reinicien actividades, pero no todos podrán funcionar. El titular del Mincetur explica cómo será el proceso y habla también de la actividad turística y el comercio.

Hace unos días, el Minsa publicó una guía para los restaurantes.

Es un complemento a la normativa sanitaria que ya está vigente, pero a eso se sumará un protocolo sanitario sectorial que atienda la particularidad de la situación relacionada al COVID-19.

¿Qué es lo que se incluirá en ese protocolo?

Son acciones específicas para garantizar que los restaurante no sean un transmisor del virus. Se incluirá desde cómo se debe comportar el personal cuando adquiera alimentos, cómo interactuarán, cómo tendrá que vestir cada uno de los trabajadores, y el trato que deberán tener con el cliente. En este caso, por ejemplo, si el empleado ve que el cliente no está con mascarilla, no le entregará el pedido.

¿Qué sigue después?

Cada actividad tendrá dos resoluciones. Una que establecerá el criterio de focalización, territorialidad y fecha de inicio (que en el caso de restaurantes lo hará el Ministerio de la Producción). La segunda resolución es el protocolo sanitario nacional. Después, el restaurante tendrá que presentar su plan de vigilancia; se le da la autorización y luego tendrá que registrarse en el Siscovid.

¿Se abrirán los restaurantes en todo el país?

Eso se publicará en los criterios de territorialidad. ¿Cuáles son los distritos y regiones con los que se empezará? No quisiera adelantarlo porque todos los días recibimos información del mapa epidemiológico. Si hablamos al día de hoy no podríamos pensar que se pueden abrir en Loreto o en Lambayeque. No será de golpe, hay que controlar la epidemia y modular las expectativas; el inicio será gradual, no abrupto.

En cuanto a la actividad turística, ¿cuándo esperan que se pueda reactivar?

En estos momentos tenemos que salvaguardar la salud de las personas. En esta primera fase hay algunas actividades relacionadas al turismo como los hoteles, la incorporación del transporte para trasladar a los trabajadores y los restaurantes. Hoy consideramos que en una segunda fase puede comenzarse a habilitar el transporte interprovincial terrestre y aéreo, pero solo en aquellas zonas donde garanticen el control sanitario. El transporte internacional será en una tercera fase, pero con aquellos países donde se haya se controlado la epidemia.

¿Abrirán zonas turística?

No será en la segunda fase. Se abrirá el transporte para aquellos peruanos que quieren retomar a sus regiones, o ver a sus familias. Los espacios turísticos los estamos viendo para una tercera etapa, en donde vamos a abrir los centros de entretenimiento, los turísticos, con los aforos limitados.

¿No se esperará hasta el próximo año?

Cada una de las etapas está pensada en que se tienen que abrir más actividades, y lo primero que vamos a reactivar es el turismo interno. Esperamos que en el segundo semestre podamos ser más activos en cuanto a la recuperación turística, pero va a depender de la situación sanitaria, no será rápido. Recién el próximo año habrá actividades de recuperación del turismo internacional.

Canatur ha planteado una serie de medidas para el sector, ¿las han evaluado?

Las recibimos y las hemos puesto de conocimiento del MEF. Hemos hecho una serie de propuestas que tienen componentes crediticios, financieros y tributarios.

¿En qué consisten?

Planteamos las reprogramaciones de los impuestos correspondientes. El sector turismo requiere una evaluación distinta porque es el más golpeado (...) La medida crediticia tiene varios elementos, como crear un fondo especializado para el sector.

¿Y qué ha sucedido con el comercio exterior?

Las actividades nunca se paralizaron, el comercio exterior estuvo abierto, pero las empresas que pudieron enviar son las que tenían inventario. Ahora vamos a abrir las órdenes de compra para que las empresas que dejaron de producir puedan hacerlo ahora, completar la orden y exportarla.

ADEX informó que las exportaciones cayeron 40.7%.

Eso ha sido principalmente por el precio de los metales y la desaceleración de la economía global por el virus.

¿Cuál es la expectativa para este año?

Esperamos que cierre en negativo, pero hay que ir evaluando cómo va el sector.

¿Qué medidas se evalúan?

En principio, al igual que las aerolíneas, las líneas navieras, que son las que transportan también, están en una situación compleja que hay que ir evaluando. Nosotros, una vez que la situación de conectividad y las fronteras los permitan, continuaremos con las actividades de promoción. Hay que diversificar mercados, promover los productos peruanos, y ver que así como hay rubros golpeados como el minero, hay otros con oportunidad como el de alimentos, químicos y fármacos.

Datos:

- Servicios delivery. El ministro recordó que la entrega inicialmente será con personal del restaurante; no con servicios tercerizados.

- Pero señaló que están trabajando con los servicios intermediarios de entregas para analizar el tema.

- Indicó que dentro de este trabajo se está evaluando un protocolo específico para esas empresas de transporte.

- Además, se está analizando el seguro de salud para los repartidores que hacen el servicio tercerizado ante posibles contagios del coronavirus.

VIDEO RECOMENDADO:

Juliana Oxenford critica a Mercedes Araoz por entrevista a CNN