La Comisión de Fiscalización del Congreso convocó para mañana viernes 24 de julio al expresidente del Consejo de Ministros Vicente Zeballos para que responda sobre la demora, durante su gestión, en la tramitación de una donación de 20,000 litros de oxígeno semanales de la empresa Southern Perú en favor de las regiones de Arequipa y Moquegua.

El vocero de Alianza para el Progreso, Fernando Meléndez, quien presentó un oficio solicitando esta concurrencia, precisó, sin embargo, que Zeballos deberá responder no sólo por lo ocurrido en Arequipa “donde la inacción del Ejecutivo ha provocado la muerte de cientos de personas”, sino también por lo que viene sucediendo en otras regiones del país.

“La tardía respuesta del gobierno para atender a las regiones derivó en una triste y dolorosa situación para cientos de familias. No es posible que la Presidencia del Consejo de Ministros no haya podido prever desde finales de abril, cuando ocurrió la crisis en Loreto, que eso podía replicarse en otras regiones. Zeballos dice que no estaba en sus manos acelerar el proceso. Yo creo que él le debe una explicación al país y a los pueblos del sur”, indicó.

La presentación del expremier está programada para las 9 y 15 de la mañana y fue acordada en virtud a sendos oficios remitidos por Meléndez y el congresista de Fuerza Popular, Marcos Pichilingue.

Ambos pedidos fueron respaldados por varios integrantes de la Comisión de Fiscalización. Uno de ellos, César Gonzales, de Somos Perú, incluso, reclamó explicaciones por la situación que atraviesa la región de Ucayali donde, sostuvo, el exjefe del gabinete ofreció la instalación de dos plantas de oxígeno. El ofrecimiento, empero, no se concretó.

VIDEO RECOMENDADO

Roca Rey:“El periódico no solo son temas políticos, también es espacio para literatura y arte”