Ayer, por primera vez desde que asumió la presidencia de la República, Martín Vizcarra fue pifiado por la ciudadanía. “¡Vizcarra, basta de engaños!, ¡Fuera, Vizcarra!”, fueron algunos de los reclamos que el pueblo arequipeño increpó al jefe de Estado cuando visitó el Hospital Honorio Delgado, después de 20 días de un grave repunte de las cifras de contagios y muertes por el COVID-19.

La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, admitió la crítica situación de la región. “Ha sido un día duro. Hay que saber reconocer. Las cosas en Arequipa no están bien y es real”, dijo en Canal N.

El Ejecutivo pudo haber manejado directamente la emergencia en todo el país y evitar la burocracia y la indolencia de los gobiernos regionales, pero observó a la norma que se lo permitía. Así lo explicó el presidente del Congreso, Manuel Merino, en la entrevista publicada ayer en Perú21: “El Legislativo otorgó las facultades para que el Ejecutivo tenga la posibilidad de actuar y asumir el rectorado en las regiones donde no hay un buen manejo ante la pandemia. Sin embargo, esa norma fue observada”.

Ante las denuncias sobre la falta de camas para hospitalización, de oxígeno y la acumulación de los cadáveres en los centros de salud, Vizcarra se vio presionado a viajar a la Ciudad Blanca. Ayer, alrededor de las 9 de la mañana, llegó al aeropuerto, donde varios ciudadanos lo pifiaron. Inmediatamente, se dirigió al nuevo Hospital Temporal Cerro Juli, donde se encontró con el gobernador regional Elmer Cáceres Llica –a quién la población identifica como el responsable del caos– y desde allí declaró sobre la implementación de 200 camas para atención de pacientes COVID-19. Luego, Vizcarra inspeccionó el Hospital Goyeneche y después se dirigió al Hospital General donde se han vivido escenas inimaginables.

Arequipeños reciben con protestas a presidente Martín Vizcarra ante crisis sanitaria.

Antes de que se bajara de su vehículo, el cuerpo médico y un grupo de familiares de pacientes lo recibieron con carteles y arengas de protesta por el abandono en el que está la ciudad. “¡Basta de mentiras! ¡Los pacientes se mueren! ¡(Elmer Cáceres) Llica incapaz!”, gritaban.

Frente a tal tumulto, Vizcarra y Pilar Mazzetti tuvieron que detenerse para hablar con los médicos. Los arequipeños que allí se encontraban le pidieron que visite las carpas donde, según señalaron, funcionarios del gobierno regional habían llevado a todos los pacientes antes de la llegada del jefe de Estado.

”Ustedes han visto a todos los pacientes tirados ahí, pasando frío y ahora el presidente no va a encontrar ningún paciente. Los han metido en una carpa a todos. No hay médicos, no hay personal que los vea. Están abandonados. Los han metido para que ellos (señala a Vizcarra y Mazzetti) no los vean”, reclamaba desesperada una trabajadora de salud.

Pero pese a la insistencia del personal de salud que trataba de llamar su atención, Vizcarra optó por subirse a una camioneta e irse. Las escenas fueron muy fuertes. Entre lágrimas, una señora clamaba para que la ministra y el mandatario vean las condiciones en las que estaba siendo atendido su esposo y se echó a correr detrás de la camioneta en la que se alejaban ambas autoridades.

“¡Señor presidente, tiene que ir a las carpas! ¿Por qué lo dejan ir? Le enseñan solo lo bonito, ¿por qué no le enseñan la realidad?”, gritaba desolada la mujer, con el temple descompuesto y llena de la frustración que tantas personas deben sentir al ver postrados a sus familiares, mientras las autoridades hacen oídos sordos ante esa emergencia.

DATOS

En su visita a Arequipa, el presidente Vizcarra exclamó: “La región que tiene más camas hospitalarias es Arequipa, con 700. No puede ser que haya pacientes haciendo cola en las calles por falta de cama de hospitalización. Ya hay camas aquí”.

El mandatario invocó a trabajar juntos para combatir el COVID-19 en Arequipa . “La forma de enfrentar esta pandemia es juntos, no puede trabajar Essalud por su lado y el Minsa por su lado. El gobernador regional se está comprometiendo a trabajar juntos”.

