George Forsyth habla fuerte y advierte que la Municipalidad de Lima va a paso de tortuga para resolver el problema de La Parada. También habla sobre la política de comunicación del Gobierno durante el confinamiento.

Gamarra abrió, pero a puerta cerrada. ¿Cómo funciona algo así?

Hace un mes presentamos al Ministerio de la Producción lo que creemos que debería ser la reapertura. Nosotros pensamos que deberían abrirse las tiendas, obviamente con un aforo reducido. Es una realidad que el comercio está en las calles. Las personas no pueden estar 90 días encerrados sin producir y también necesitan adquirir ciertos productos. No podemos tapar el sol con un dedo, un mundo perfecto es que todos estén en cuarentena, todos tengan que comer y estarían encerrados en su casa, pero eso no es real. Este comercio está en las calles, contaminando y formando aglomeraciones.

¿Qué pasa con los comerciantes?

Los comerciantes que están hace días en la lucha de tener un espacio donde vender, dado a que los locales están cerrados, hoy están en la calle. Muchos son formales y tienen sus tiendas. Hay muchos reportajes que dicen por qué no te vas a este parque que está entregando la Municipalidad de Lima a las afueras, por ejemplo. Pero si allí está mi tienda, ‘estoy trabajando en la calle y esta es mi tienda, por qué me tengo que ir si allí está mi tienda’. Entonces, muchos pasaron a esta informalidad, que entendemos va ser temporal.

Ayer llegaste camuflado al Porvenir...

Esto es algo que hago constantemente en La Victoria porque obviamente donde va el alcalde la gente siempre se le va acercar a preguntarle ciertas situaciones o cómo está la cosa, entonces no te permite trabajar. Definitivamente me pongo mi camuflado y voy a Gamarra, a Polvos Azules, a las Ferias Mañaneras, voy a la Parada. Y hoy (ayer) fui a ver lo que sucedía en el Porvenir porque todos estos comerciantes que están regados por toda La Victoria se concentraron en esa plaza. Ahorita han entrado más de 35 millones de prendas chinas al mercado local durante el estado de emergencia y eso se está vendiendo en las calles. Pero la industria nacional, un emporio como Gamarra está congelado.

La última encuesta de Ipsos registra que el 56% de los peruanos piensa que el confinamiento ha dañado la economía. ¿Qué piensas?

El confinamiento fue importante, pero también era importante qué hacíamos durante el encierro. Ordenar los mercados, el transporte porque eventualmente la gente iba a salir. Se debieron hacer muchas cosas, pero es parte de la informalidad que en el Perú es un gran cáncer. Si se hubiese formalizado La Parada hace más de ocho años, con lo generado por las ventas ya hubiéramos construido siete hospitales. La Parada ya tiene el terreno, un contrato y la entrega de llaves, pero simplemente el Estado no se pone los pantalones para llevarlos para allá.

Es que a veces el costo de la popularidad es muy alto y se postergan decisiones...

Tú necesitas popularidad con tus amigos. Si eres autoridad tienes que tomar decisiones por el bien país. Tener a la gente tirada trabajando entre basura, perros y ratas... el Estado no puede permitir eso para su población.

Además es un tema de salubridad, ¿verdad?

Por supuesto. Esos alimentos los comemos todos. Unos amigos me decían ‘por qué nos estamos contagiando si solo sale uno por familia con mascarilla’ qué bacán, porque tú sales a la bodega de tu barrio, a ver ándate a La Parada y vas a ver que no hay cuarentena alguna. Son 12,000 personas al día haciendo lo que se les da la gana. Susana Villarán vino y los sacó de un local formal y los tiró a la calle. Directamente ha sido el Estado quien los tiró a la calle. Por eso digo que al Estado no les importa.

¿Se puede hacer algo aún?

He venido mandando cartas a la Municipalidad de Lima y hemos dicho construyamos un gran mercado moderno. Desde marzo he enviado las cartas, pero no hay repuesta.

¿Quién no reacciona?

La Municipalidad de Lima. Hay dos terrenos en donde se puede hacer un mercado de tres pisos. Si se hace va a venir hasta Gastón (Acurio) y te va a rogar para abrir allí su mejor restaurante. Automáticamente llevas desarrollo para toda la zona de San Cosme, la más pobre del Perú.

Hay que insistir…

La desesperación era tanta (porque el alcalde de Lima no respondía) que le escribí al premier (Zeballos) y en teoría está decidido que (los comerciantes) se van a Santa Anita. Vamos conversando un mes, mientras tanto siguen los contagios.

¿Hubo una política de comunicación de parte del Gobierno?

Habrá habido, pero una comunicación muy desordenada. Yo mismo se lo dije al Minsa, porque no sabía si usar guantes o no. Si yo estuve confundido con eso, imagínate cómo habrá estado la población. Una comunicación clara es importante. Las municipalidades hemos sido muy golpeadas económicamente. Nosotros hemos tenido que dejar ir al 63% de nuestros trabajadores. Hemos trabajado con el sector privado para que cada empresa ponga su señalética. Nosotros vamos a dejar abrir y que funcionen las cosas, pero si vamos y no están cuidando a mis peruanos o a mis victorianos, lo digo así porque soy papá gallina... Allí sí te voy a clausurar.

Te escucho hablar de mis peruanos y mis victorianos. ¿Te presentarás a las elecciones?

Lo digo porque soy sumamente patriota. No tengo tiempo para pensar en ello. Tengo que sacar a La Victoria de la situación en que se encuentra. A veces en estas dificultades nacen las oportunidades. Y es la oportunidad para reestructurar el Estado.

