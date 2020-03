El expresidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, presentó la noche de este miércoles un pedido de hábeas corpus en contra de la Primera Sala Penal de Apelaciones, puesto que esta rechazó un requerimiento para ser trasladado a una clínica local.

En la presentación de este pedido, la defensa del también expresidente regional argumentó que estaría en riesgo de contraer coronavirus por su avanzada edad y estado post operatorio.

“No se encuentra bien el señor Villanueva. Al parecer su post operatorio no había sido óptimo dentro del penal. Él intentó presentar una solicitud para que lo trasladen a la clínica, pero no le han recibido la solicitud [...] Como consecuencia de ello hemos presentado un hábeas corpus solicitando su traslado. Además debe tomarse en cuenta de que su salud está en riesgo por el COVID-19”, sostuvo su abogado Jorge Bustamante en diálogo con el diario Correo.

Cabe destacar que Villanueva fue trasladado al penal Castro Castro el 7 de marzo, luego de someterse a una cirugía en la columna.

El ex primer ministro cumple una orden de 18 meses de prisión preventiva en su contra por presuntamente haber recibido pagos de coimas de la empresa Odebrecht en la licitación de la carretera San José de Sisa.