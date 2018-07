Control Interno del Ministerio Público abrió investigación a fiscal Norah Córdova

La Oficina de Control Interno del Ministerio Público abrió hoy una investigación preliminar a la fiscal Norah Córdova , quien investiga los nombramientos irregulares del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM ) y quien dispuso el allanamiento de la sede de IDL-Reporteros tras la difusión de audios.

La indagación, de acuerdo a la resolución a la que accedió Perú21 , se sustenta en tres hechos: las diligencias de allanamiento a la sede del CNM y de IDL-Reporteros, y el audio que protagonizan el abogado César Serrano , esposo de Córdova, y el suspendido juez supremo César Hinostroza Pariachi.

En esa grabación se escucha a ambos hablar sobre una sesión de la Academia Nacional de la Magistratura (Amag) donde se discutió dejar sin efecto los contratos de locación de terceros. Ese diálogo sucedió el 8 de marzo.

Respecto a este último hecho, se lee en el documento: "Haber asumido competencia en la referida investigación pese a su relación con el abogado César Serrano Añorga quien resulta ser su cónyuge y quien aparece también en uno de los audios protagonizados con el vocal supremo César Hinostroza".

Se dispone, además, citar al fiscal adjunto Alvaro Runsrush Castillo para este jueves 26 de julio. Runsrush fue quien acudió a la sede de la ONG IDL, el pasado 10 de julio, para tomar los audios en los que se escuchan las conversaciones de altos funcionarios, pero lo hizo sin una orden escrita.

Sin preocupaciones

Perú21 se comunicó con la fiscal Norah Córdova, quien adelantó que dentro de los cinco días de plazo que tiene dará sus descargos. Asimismo, negó que ella haya conocido de la grabación en la que aparece su cónyuge -"donde solo se habla de cuestiones laborales"- antes de que sea difundida.

"Esto no me preocupa en lo absoluto, mi esposo no habla de dinero, ni de favores, ni de su esposa, no me siento ofendida, daré mis descargos sin problemas", dijo a este diario.