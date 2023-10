Un reportaje emitido por Panorama reveló los primeros contratos que el hoy prófugo exministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), Juan Silva, aprobó al mando de dicha cartera. Documentos confirmarían actos de corrupción durante su gestión.

Se trata de tres contratos por el servicio de “operación y mantenimiento de la red de fibra óptica” que, como opinaron expertos consultados para el informe, se habrían firmado por montos sobrevaluados.

MIRA: Prófugo Juan Silva quería que le sigan pagando su sueldo de director

El primero de ellos fue suscrito para proveer de internet a la región de Huancavelica y costó más de US$ 6 millones. Los otros dos versaron sobre el mismo servicio, pero para las regiones de Ayacucho y Apurímac. Costaron US$ 7 millones 134 mil y US$ 5 millones 686 mil, respectivamente.

Los acuerdos fueron suscritos el 6 de septiembre de 2021, a pocas semanas de la llegada de Silva al MTC, y suman en total más de US$19 millones. Los expertos coincidieron en que también resultó sospechosa la brevedad con que se negociaron y firmaron.

Cabe mencionar que la propia Contraloría General de la República encontró irregularidades en el contrato referido a Ayacucho. A través de un informe elaborado entre junio y julio de este año, el órgano supervisor verificó el incumplimiento de lo acordado de parte de la empresa ganadora de los 3 contratos.

VIDEO RECOMENDADO :

César San Martín: hubo dos sesiones en las que se vio el caso de Zoraida Ávalos