La Contraloría del Perú emitió un comunicado esta tarde respecto al informe sobre una compra innecesaria e injustificada de más de 279 mil lentes anti salpicaduras y que habría causado un gasto extremo al Estado de más de 5 millones de soles, en el cual se encuentra implicado el actual presidente de EsSalud, Gino Dávila.

El ente de control asegura que en el informe se responsabiliza a varios miembros del sector administrativo de EsSalud, que incluye a Gino Dávila, quien fungía como gerente de Operaciones Territoriales, junto a otros funcionarios quienes habrían favorecido la adquisición de más de 279 mil lentes de seguridad contra salpicaduras.

Este comunicado sale a la luz luego de que el mismo Gino Dávila afirmara que el órgano de control interno de EsSalud supuestamente lo exonera de su participación en este caso de compras irregulares.

“Aclaramos que lo afirmado por el presidente de EsSalud, en relación a una supuesta exoneración de responsabilidad sobre los hechos antes señalados, corresponden a una contratación totalmente distinta, por montos diferentes y cuya auditoría estuvo a cargo de otra comisión”, indica la Contraloría en su comunicado.

Asimismo, la entidad lamentó que se incurra en la desinformación, en alusión a lo afirmado por Dávila acerca de este caso.

“En primer lugar desmentir totalmente que mi persona haya tenido que ver con un hecho delictivo de esta naturaleza. (...) Yo tengo el documento en el cual me presenta el órgano de control interno donde me exoneran en absoluto de mi participación en un tema como este. Eso es lo que a mí me extrañó. Por lo tanto, además de que en este informe de control específico señala que había indicios, etc. Pero lo que voy a tener que realizar es hacer un pedido inmediato a la Contraloría para que indique qué es lo que está ocurriendo en el tema específico”, precisó Dávila en entrevista a Canal N.

Dávila es mencionado como implicado en caso de estas compras irregulares en el INFORME DE CONTROL ESPEGíFrcO N" 092-2021 -OCl/0251 -SCE de la Contraloría.

El actual presidente de EsSalud, quien reemplazó a Mario Carhuapoma, sigue estando implicado en el caso de la compra innecesaria e injustificada de más de 279 mil lentes anti salpicaduras, según lo indicado por la Contraloría.

