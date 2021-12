La Contraloría General de la República, encabezada por Nelson Shack, informó que acordó iniciar una acción de control inmediata para conocer la legalidad de la licitación que ganó Samir Abudayeh Giha en Petroperú. El empresario ganó la adjudicación tiempo después de reunirse con el presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno.

“Contraloría informa el inicio de una acción de control inmediata sobre la legalidad de la licitación relacionada a la adquisición de biodiésel B100 nacional en Petroperú”, publicó la institución esta domingo 19 mediante sus redes sociales.

#Contraloríainforma el inicio de una acción de control inmediata sobre la legalidad de la licitación relacionada a la adquisición de biodiésel B100 nacional en @petroperu_sa pic.twitter.com/2ywZdlCVAz — Contraloría del Perú (@ContraloriaPeru) December 20, 2021

La acción de la Contraloría se da luego que Latina difunda un informe periodístico donde se detalla que, el pasado 18 de octubre, Castillo recibió en su despacho al gerente general de Petroperú, Hugo Chávez Arévalo; a Samir Abudayeh Giha, gerente de Heaven Petroleum Op.; y a la empresaria Karelim López.

De acuerdo con el registro de visitas de Palacio de Gobierno, Karelim López ingresó a las 09:21 a.m. y se retiró a las 10:54 p.m.; la visita de Abudayeh ocurrió entre las 09:25 a.m. y las 10:53 p.m.; y Chávez Arévalo estuvo entre 09.27 a.m. y 11:10 a.m.

Días más adelante, el 11 de noviembre, Heaven Petroleum ganó una licitación en Petroperú para venderle biodiesel por US$ 70 millones.

En diálogo con Latina, el ejecutivo de Petroperú afirmó que, si bien el registro sugiere que las visitas ocurrieron en simultáneo, en realidad esperó en una sala hasta ser recibido por el jefe de Estado.

“Declaro enfáticamente no conocer a estas personas y no me he reunido con esta persona. Me he reunido con el presidente cada semana porque estamos trabajando un programa llamado ‘petrobalón popular’”, indicó Chávez en diálogo con Punto Final.

Sobre el caso, la legisladora Norma Yarron (Avanza País) expresó a Panorama que “el presidente no puede reunirse con proveedores del Estado”.

“Abiertamente, ya estamos hablando de tráfico de influencias. El Congreso de la República tendría que entrar con la Comisión de Fiscalización inmediatamente y el procurador tomar acción inmediata”, sentenció.

