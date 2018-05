Contraloría crea comisión para investigar las compras del Congreso

El contralor Nelson Shack informó que acreditó la formación de una comisión ante el Congreso para que investigue la adquisición de televisores, frigobares y computadoras por parte de este poder del Estado.

En ese sentido, la Contraloría General de la República evaluará si la compra cumplió o no con el debido procedimiento y con las normas establecidas, señaló Shack en conferencia de prensa desde Palacio de Gobierno.

No obstante, el contralor remarcó que la institución que lidera no se pronunciará sobre la conveniencia o no de la adquisición de televisores o refrigeradoras pequeñas, pues no forma parte de su labor.

“La Contraloría hace una investigación sobre la base de los temas técnicos y legales y, de ese modo, podremos identificar si hubo sobrevaloración, si se ha festinado algún procedimiento y tengan por seguro que se postularán las sanciones administrativas, civiles y penales que correspondan para que los entes encargados hagan lo que tengan que hacer”, subrayó.

Recordemos que, a pocos días del inicio del Mundial Rusia 2018, el Parlamento aprobó la compra de televisores y frigobares como parte de un proceso de renovación de sus equipos, el cual incluyó en su plan anual de contrataciones publicado en el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado.

Shack precisó, además, que el Legislativo no se encuentra fuera del sistema nacional de control, pese a que se excluyó de la ley que planteaba que el jefe del Órgano de Control Interno sea designado por la Contraloría.