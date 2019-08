Contralor dice que está atado de manos por fallo del TC

Con las manos atadas. Luego del fallo del Tribunal Constitucional (TC) que recorta las facultades sancionadoras de la Contraloría, la cabeza de esta institución, Nelson Shack, manifestó que se están cometiendo irregularidades en gobiernos regionales y locales, y que a ellos solo les queda documentar informes.

“Hoy se están cometiendo una serie de irregularidades, se contratan parientes, etc., a nivel de gobiernos regionales, locales, ¿qué hacemos? Los vemos pasar. Lo vamos a documentar en los informes”, expresó en una conferencia.

Precisó que hay más de 15,000 servidores públicos que han estado comprendidos en procesos administrativos sancionadores, producto de los tres últimos años de auditorías y que esos casos “han quedado en nada”. Hay casos emblemáticos, entre ellos el aeropuerto de Chinchero, dijo.

“Eso ha sido una grave afectación a la lucha contra la corrupción. Ha generado impunidad porque esos procesos ya se cayeron y no se pueden reabrir”, advirtió.

Shack recordó, además, que en el Pleno del Congreso está pendiente la aprobación del proyecto que tipifica las conductas infractoras en la función pública.

RECONSTRUCCIÓN

Por otro lado, el contralor informó que de los S/25,655 millones que estaban programados para el Plan Integral de Reconstrucción con Cambios para las zonas afectadas por el fenómeno de El Niño en el periodo 2017-2021, solo se ha ejecutado el 12%.

“Claramente el problema de la Reconstrucción con Cambios, plata no es, tanto es así que no podemos ejecutarla. (...) No creo que deba haber preocupación si es que no se terminan las obras antes de 2020 o 2021, yo creo que se van a terminar y se van a hacer, el problema es cuándo. Miren la reconstrucción de Pisco, lo que hay que hacer es evitar ahora con la reconstrucción del norte, otro Pisco”, indicó.

Asimismo, manifestó que han detectado que hay un problema de liderazgo y de gestión por parte de los gobiernos locales, regionales y de los propios ministerios.

DATOS

-El contralor Nelson Shack se reunió ayer con el presidente del Congreso, Pedro Olaechea, para hablar de los proyectos relacionados con su sector pendientes de aprobación en el Congreso.

-También conversaron sobre la necesidad de trabajar en diversas iniciativas que ayuden a destrabar las inversiones en el país.

-Sobre el proceso de reconstrucción en las regiones, el contralor explicó que de los 10,190 millones de soles para obras en las zonas afectadas, entre el periodo setiembre 2017 y abril del presente año, el Estado solo ejecutó el 27%.