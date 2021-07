Después del día de la elección de segunda vuelta, desde las regiones llegaron alertas preocupantes. Para esta oportunidad, los policías no habían podido acceder al interior de los colegios para dar resguardo, indicaban. Las fuentes refirieron que la orden que habría sido dada a los jefes policiales de las regiones fue que, el 6 de junio, los suboficiales solo podían estar en la puerta de los locales de votación.

Esta versión, aunque primero parecía un hecho aislado, ha venido siendo corroborada por este diario. Es así que encontramos que en diferentes ciudades la estrategia de resguardo que se aplicó para la primera vuelta del 11 de abril varió para la segunda del 6 de junio: La Policía ya no podía ingresar a los centros de votación salvo que se presentaran incidentes al interior.

Las únicas autoridades estatales que pudieron estar al interior de los locales para la segunda vuelta fueron el personal de la ONPE y del JNE.

Según las mismas fuentes, la orden del cambio de estrategia llegó vía telefónica desde Lima a los jefes de las regiones policiales. Es así que, por ejemplo, en el sur del país los policías que resguardaron centros de votación lejanos a las capitales de provincia, el 6 de junio, ya no pudieron garantizar el normal funcionamiento del proceso electoral.

LA PALABRA DEL MINISTRO

Perú21 se comunicó la tarde de ayer con el ministro del Interior, José Elice, quien, ante la pregunta sobre por qué los policías que pudieron vigilar el interior de los locales de votación durante la primera vuelta, dejaron de hacerlo en la segunda, el alto funcionario respondió: “En la primera vuelta– en algunos casos– la Policía estaba adentro y en otros afuera, y las Fuerzas Armadas adentro. En la segunda vuelta se decidió que la Policía esté afuera y las Fuerzas Armadas adentro. Esa fue una coordinación que se hizo con las Fuerzas Armadas”.

Agregó que donde no hubo presencia del Ejército en primera vuelta, la PNP también pudo brindar seguridad al interior de los locales.

José Elice asumió como el cargo de ministro del Interior el 7 de diciembre del 2020. (Foto: Archivo GEC)

“(En segunda vuelta) Fue algo que se decidió cuando los comandos de ambas instituciones se reunieron. Ellos conocían cómo estaban sus fuerzas distribuidas y propusieron eso. A mí me pareció bien, al comandante general también. Lo propuso un equipo en donde estaba el general EP (César) Astudillo, no sé si estaban los comandantes de las Fuerzas Armadas”, señaló Elice a este diario.

“No es que no se les permitiera entrar, sino que se definieron las tareas perfectamente entre la Policía y las Fuerzas Armadas (...) fue por razones de mayor claridad logística”, agregó el ministro del Interior.

“Solo hubo ese cambio, a mí me dijeron: vamos a cambiarlo de esa manera. La primera vez (primera vuelta) hubo como unas dudas si todos estaban afuera, si todos estaban adentro. En la segunda (vuelta) se decidió (ese cambio) porque las Fuerzas Armadas aseguraron un despliegue más grande; además, era mucho más fácil de controlar porque había menos movilización en las calles porque ya eran menos partidos”, puntualizó José Elice.

El ministro rechazó que esa iniciativa haya surgido desde el Ministerio del Interior. “Yo no soy policía, la Policía me propone, me consulta y yo doy mi punto de vista. En la segunda vuelta las cosas estaban mucho más claras que en la primera vuelta. Yo no doy indicaciones de orden profesional policial a la Policía”, finalizó el jefe de la cartera del Interior.

Intentamos comunicarnos con el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, César Astudillo, pero no fue posible una entrevista. Desde la institución solo aclararon que la ONPE contrató 75 mil personas para el control absoluto del interior de los locales de votación, y que en estas elecciones las FF.AA. estuvieron en el perímetro –afirmación que contradice lo dicho por Elice– excepto en el Vraem, donde sí se encargaron de la seguridad total.

Perú21 consultó el tema con el exministro del Interior, Carlos Morán, quien durante su gestión participó en la organización de dos procesos electorales. El también general en retiro de la PNP señaló que “hay una obligación, un deber funcional de que la Policía pueda velar por el normal desenvolvimiento de las elecciones”, y que, por tanto, es imprescindible que esté dentro de los recintos.

“La fuerza del orden está para resguardar que no se produzca un atentado contra el acto eleccionario: personas que hagan propaganda dentro del local o alteren el orden público. Si están fuera del local de votación, se pone en riesgo la seguridad de las personas que participan en el acto eleccionario”, indicó Morán.

Las contradicciones entre las autoridades del gobierno saltan a la vista. Lo que pasó el domingo 6 de junio en los locales donde la ciudadanía tuvo que ejercer su derecho al sufragio es una incógnita y debe ser investigado de inmediato. ¿Acaso la seguridad del proceso electoral no estuvo garantizada por las actuales autoridades?

TENGA EN CUENTA

Mario Vargas Llosa señaló el viernes que “claramente el Gobierno tomó partido en estas elecciones por el candidato aparentemente humilde, de los sectores más desfavorecidos del país”.

Los jefes policiales solo recibieron órdenes de sus superiores. Temen represalias por alertar a la prensa sobre hechos que tienen que ser investigados de manera sumaria.

