Continúa el diálogo entre Odebrecht y la Fiscalía peruana

Tras sostener una reunión el último viernes con el abogado externo de Odebrecht , Luis Bramont Arias, el fiscal Hamilton Castro tuvo ayer otra cita en la sede del Ministerio Público para encaminar el cierre del acuerdo de colaboración con la firma brasileña.

Fuentes de la Fiscalía indicaron a este diario que, con este nuevo encuentro, la constructora está demostrando plena disponibilidad de mantener el diálogo . No obstante, aún es incierto a qué términos se comprometerán en esta nueva etapa. Se conoció que entre el jueves y viernes habrá otra reunión.

Perú21 informó que la Fiscalía de la Nación planteó tres propuestas a la compañía. La primera fue cerrar el acuerdo de colaboración con la compañía antes del 31 de octubre .

La segunda es que, en adelante, el ex directivo Jorge Barata declarará en los interrogatorios como testigo, y ya no como colaborador eficaz ; y la tercera es que la constructora entregue toda la información que se le ha solicitado desde hace año y medio.

Las mismas fuentes indicaron que Odebrecht está más preocupada en cerrar su colaboración que la de Barata, quien busca tener beneficios penales a cambio de entregar información.

Desde la Fiscalía no aceptaron condicionamientos por el caso Gasoducto, ya que no está dentro de los acuerdos de colaboración.