Los contactos con el crimen de ‘Kiko’, el aún mandamás del Callao

Hace unos días se revelaron unos audios en los que el gobernador regional del Callao, Dante Mandriotti, se jactaba de su influencia en el Ministerio Público a través de su amigo Sandro Paredes, fiscal supremo adjunto. Esta comunicación la mantuvo con José Prado, cabecilla de Los Malditos de Angamos, quien necesitaba con urgencia los contactos de Mandriotti. Pero estas comunicaciones no son las únicas que vinculan al también conocido ‘Kiko’ con el crimen organizado.



Perú21 accedió a otros audios, interceptados legalmente, en los que el entorno de ‘Kiko’ Mandriotti no solo le hace favores a los integrantes de la organización criminal, sino también explica la estrategia de los ‘megaoperativos’ policiales. Esta información fue proporcionada según uno de los interlocutores por “las plantas mayores”.



El 10 de junio de 2018, la Policía había desarticulado a la banda Las Fieras de Ventanilla, dedicada al sicariato, extorsión y tráfico de drogas. Esto preocupó mucho a Los Malditos.

Uno de sus líderes, Juan de la Cruz Mieses, llamó días después a Vanessa Pretto, asistenta de Mandriotti, para que el gobernador mueva sus contactos en la Fiscalía. Estaba preocupado por la situación de Johan Pujada, un prontuariado acusado de asesinar a un taxista en Ventanilla; y así se lo hizo saber a Pretto quien durante la llamada se encontraba al lado de ‘Kiko’.



“(...) nosotros arreglamos directo con la Fiscalía, pero como ‘Kiko’ tiene conocidos en la Fiscalía, si ya han pasado y han negado, nada más queda que la abogada sustente su negación y que ‘Kiko’ vea (...)” , dijo De la Cruz. Pretto replicó: “Yo cuando hablé con el jefe, le dije ¿quién hace la denuncia? Él me ha dicho lo mismo que me dices tú (...) pero después conversando con ‘Kiko’ bien, me dijo ya que lo pasen así y en la Fiscalía se ve”.



CONTACTO VANESSA

Es la primera vez que en un audio de Los Malditos de Angamos se escucha a Pretto, a quien en otras comunicaciones Mandriotti presenta como la conocida del fiscal supremo adjunto Sandro Paredes, hoy suspendido. “Dile que pida eso, yo tengo un amigo que es fiscal supremo. Vanessa lo conoce, está ayudando también a Adolfo (...)”, le dijo ‘Kiko’ al cabecilla José Prado.



La interlocutora de uno de los líderes de Los Malditos de Angamos siguió: “Se va a dar el apoyo hasta donde se vea que se puede. Esperamos que se pueda hacer el favor y se pueda liberar a los chicos”. La comunicación de 12 minutos concluyó con Vanessa Pretto: “(‘Kiko’) Ya escuchó todo lo que has conversado conmigo ahorita(...), yo te mantengo informado cualquier cosita”.



Meses después de su captura, Pujada la sacó barata. Solo fue condenado en un proceso de terminación anticipada y por el delito de tenencia ilegal de armas. En febrero de 2019 se le dictó una condena de 4 años.



En un segundo audio, del 26 julio de 2018, en plena campaña electoral, se le escucha hablar a Samuel Flores, integrante de Los Sami de Pachacútec. Este se comunicó con su mamá, quien en ese momento se encontraba en el local de campaña de Mandriotti. “Aquí estoy con ‘Kiko’(...) quiere hacer una reunión contigo para entrar a Pachacútec”, dijo la señora. Su hijo respondió:

“Ya mami, mañana bajo”. Antes de cortarse la llamada, se escucha la inconfundible voz de Mandriotti.

PAREDES NIEGA CITA CON LOS MALDITOS DE ANGAMOS

En la resolución del Poder Judicial que admitió la comparecencia restringida para el gobernador Dante Mandriotti y el fiscal adjunto supremo Sandro Paredes se consignaron hechos relevantes para la investigación.



Según tres testigos, Mandriotti y Paredes sostuvieron reuniones en una pollería del distrito de San Miguel en setiembre de 2018. “(...) En el interior estaban algunos integrantes de Los Malditos de Angamos, como (José) ‘Prado’. Luego Mandriotti presenta a Constantino Galarza y a Sandro Paredes”.



En comunicación con Perú21, Paredes dijo que nunca se reunió con integrantes de Los Malditos de Angamos y mucho menos con Oscar Medelius. “A mí me han enlodado por las benditas declaraciones de Mandriotti. Me han suspendido de mis funciones injustamente”, aseveró.

DATOS

- Perú21 intentó hablarcon Dante Mandriotti vía telefónica, pero no hubo respuesta. Este diario llamó al teléfono de la sede del Gobierno Regional del Callao, pero nadie respondió.



- También nos comunicamos con algunos funcionarios de la región para que nos comuniquen con Mandriotti, pero no hubo pronunciamiento.