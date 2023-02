Se salieron con su gusto. Tras los fracasados intentos del Pleno del Congreso de aprobar un adelanto de elecciones generales, y cuando todo hacía suponer que la salida a la crisis política estaría en el proyecto presentado por el Ejecutivo para anticipar los comicios a octubre, la Comisión de Constitución acordó, por mayoría, postergar la discusión de dicha iniciativa hasta el próximo período anual de sesiones que inicia el 27 de julio.

¿Qué pasó? El legislador de Acción Popular, Ilich López –sindicado como integrante del grupo ‘Los Niños’–, presentó una cuestión de orden alegando que, de acuerdo al artículo 78º del Reglamento del Congreso, si una proposición es rechazada “no podrá presentarse la misma proposición u otra que verse sobre idéntica materia hasta el siguiente período anual de sesiones, salvo que lo acuerde la mitad más uno del número legal de congresistas”. Y es que la propuesta de adelanto de elecciones, como se sabe, fue discutida ampliamente por el Pleno del Congreso en los últimos días y finalmente enviada al archivo al no lograr consenso.





El pedido de López reavivó la confrontación entre quienes estaban a favor y en contra del anticipo de elecciones. Producida la votación entonces, no se lograron los 14 votos necesarios para continuar con el debate del proyecto de reforma constitucional en esta legislatura. El tema recién podrá ser discutido a partir del 27 de julio. En la práctica, empero, eso tampoco ocurrirá, porque la iniciativa contempla plazos electorales que para esa fecha ya estarán totalmente desfasados.

EXPLICACIONES

Patricia Juárez, expresidente de la Comisión de Constitución, afirmó que lo que corresponde ahora, a quienes votaron en contra de que se debata el tema, es explicarle a la ciudadanía lo ocurrido ante la imposibilidad de las distintas bancadas de alcanzar un consenso.

¿Cuál es el camino para salir de la crisis? ¿La renuncia? “Nosotros no creemos que la salida pase por una renuncia de la presidenta Dina Boluarte. El gobierno tiene que asentarse bien e ir más bien por la pacificación”, subrayó a Perú21.

Para otros parlamentarios, sin embargo, en el actual escenario social y político del país no cabe sino la dimisión de la mandataria que, apenas el jueves, ratificó que no renunciará ni cederá al “chantaje político anárquico”. Lo dijo Carlos Anderson, también Jaime Quito. Lo único concreto a estas alturas es que los congresistas no se irán a su casa, por lo menos no en 2023.

