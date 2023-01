Desde que Perú Libre entró al poder, el debate por una Asamblea Constituyente para elaborar una nueva Constitución se avivó. A 30 años de la Constitución Política del Perú de 1993, que fue promulgada el 29 de diciembre de ese año y entró en vigor en los primeros días de 1994, no se puede negar que la Carta Magna elaborada en los 90 ha sido de vital importancia en materia económica y jurídica, proporcionando estabilidad al país incluso ante el golpe de Estado propiciado por quien fue candidato del lápiz y luego presidente, Pedro Castillo.

Historio y función

La Constitución Política de 1993 nace después del golpe de Estado del 5 de abril de 1992, cuando la Constitución de 1979 seguía vigente. Tras el autogolpe, Alberto Fujimori convocó a un Congreso Constituyente Democrático para redactar una nueva Carta Magna, la cual fue ratificada en el referéndum del 31 de octubre de 1993 y promulgada el 29 de diciembre de ese año.

Uno de los que se opusieron en aquella época al documento reconoce hoy los logros de su composición.

“Yo combatí la Carta del 93 cuando esta se dictó, por cuestiones democráticas evidentemente, porque su nacimiento era el rompimiento del Estado de derecho y la consolidación del fujimorismo que prepotentemente se instaló en el poder, pero si comparamos el PBI, el crecimiento económico y nuestro marco constitucional en su conjunto, no se puede negar que la Carta del 93 terminó siendo positiva”, indicó el excongresista y abogado Natale Amprimo a Perú21.

Economía sólida

El extitular del TC Óscar Urviola consideró que no podríamos tener un mejor capítulo económico. “Hay muchas cosas que se tienen que mejorar en la Constitución del 93, pero si hablamos de solidez macroeconómica, a nivel de Latinoamérica creo que tenemos una de las economías más confiables”, precisó.

Añadió que el capítulo económico permitió la reducción de la pobreza, la ampliación de la clase media y el control de la inflación, “una serie de ventajas que lamentablemente en los últimos años, como consecuencia de la crisis mundial, se han estancado”.

Por su parte, el constitucionalista Carlos Hakansson dijo que, si bien fue consecuencia de un golpe de Estado, la Constitución ha tenido legitimidad de ejercicio. “Ha operado en tres procesos de transición a pesar de la clase política, el caso de Paniagua, la renuncia de PPK, el caso de Vizcarra, Merino, Sagasti e incluso ahora con Boluarte (...). El capítulo económico corrigió las deficiencias del Estado empresario de la Constitución anterior”, manifestó.

“Constituyente puede derivar en abusos”

Análisis por el abogado constitucionalista Lucas Ghersi

Antes de 1993, el Perú tenía una economía totalmente controlada, que no era libre, donde el Banco Central de Reserva (BCR) no tenía independencia y por eso había inflación, donde los precios eran controlados y por eso, si uno iba a una tienda en el mercado formal, no encontraba nada. Solo se podían comprar cosas en el mercado negro. La Constitución de 1993 garantizó una política monetaria viable al disponer la independencia del BCR, permitió que crezca un sector privado sano y una economía estable, y eso generó el desarrollo de una clase media en el país. Otro logro de la Constitución es el Tribunal Constitucional, que se encarga de interpretar la Constitución, desarrollar su contenido y proteger los derechos.

En el actual pedido de una Asamblea Constituyente (AC) hay varios problemas conceptuales. Muchos creen que es la única manera de cambiar la Constitución, pero eso es falso. La Constitución ha tenido más de 30 reformas democráticas, hay temas para mejorar y la AC no es la única forma. Además, el poder de una AC es absoluto, y podría derivar en abusos.

