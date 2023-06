Un retraso que podría afectar a miles. El consorcio San Miguel ha usado materiales no autorizados y presenta un retraso de 14 meses en la entrega de 20 kilómetros de tuberías para la obra de saneamiento más grande del Perú. Sedapal estima que, si llegase a cobrar la penalidad por este incumplimiento, sería de aproximadamente S/60 millones. La obra está prevista para ser entregada en agosto de 2025.

A inicios de agosto de 2021, Sedapal y un consorcio chino-peruano firmaron un contrato para la ejecución de Nueva Rinconada, el proyecto de agua y alcantarillado para el sur de Lima valorizado en aproximadamente en S/1,200 millones.

A la fecha, sin embargo, el consorcio acumula cinco penalidades y la sexta, que ya está en la mesa, podría retrasar la entrega de la obra que beneficiará a 350 mil vecinos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador.

Promesa. El ingeniero del consorcio San Miguel asegura que tuberías llegarán en agosto. (Foto: Perú21)

¿Cuáles fueron las causas de las anteriores penalidades? Tres infracciones por emplear materiales no autorizados y dos por incumplir con medidas medioambientales. El costo de estas cinco ascienden a S/701 mil. No obstante, la nueva penalidad de S/60 millones, según los cálculos de Sedapal, aún no ha sido aplicada. Y por el retraso de 14 meses en la entrega de 20 kilómetros de tuberías de hierro dúctil por donde pasarán los principales canales de agua. El tramo comprende un total de 101 kilómetros.

Sedapal calcula que esta nueva penalidad equivale aproximadamente al 5% del monto total del contrato. El plazo de entrega de ese material venció en abril de 2022.

CATORCE MESES DE RETRASO

“¿Si se está ejecutando la obra adecuadamente? Obviamente no; si no, no tendría penalidades”, señaló a Perú21 Julio Ramírez, gerente de proyectos y obras de Sedapal.

¿Este retraso de la entrega del material de hierro dúctil causará una demora en la entrega de la obra más allá de agosto de 2025?, le preguntamos a Ramírez. “Si te refieres a que este tema puede hacer que la obra se amplíe después de 2025, sí, sí es posible, si es que se siguen demorando”, indicó. Más claro ni el agua.

La Ley de Contrataciones del Estado establece que Sedapal puede anular el contrato si es que la penalidad alcanza el 10% del monto total del contrato. El funcionario de Sedapal señaló que esto solo ocurriría si es que la empresa se demora un año más en la entrega.

En una entrevista para Perú21, Karla Gaviño, especialista en gestión pública, aseguró que una demora así podría generar retrasos en la ejecución de la obra. “Un retraso de más de un año, ¿cómo no va a afectar la entrega? ¿En dónde vas a recuperar ese año y más? ¿Qué cosa vas a hacer más rápido? ¿Y a qué riesgo y a qué costo?,” cuestionó Gaviño. “Una cosa es ejecutar un proyecto en el primer año y otra es pasarlo al siguiente, donde se tiene que hacer un reajuste en ambas programaciones de presupuesto e inversión pública”, concluyó Gaviño.

Mediante un documento escrito enviado a este diario, el consorcio San Miguel aseguró que la obra se entregará en un 100% dentro del plazo establecido. Para Antonio Hernández, ingeniero residente del Consorcio San Miguel, y Alfonso Escobar, jefe del consorcio supervisor Nueva Rinconada, el retraso de 20 kilómetros de tuberías tampoco afectaría la culminación del megaproyecto. ¿Es común esta demora? “Cuando es importado (las tuberías), sí, porque no sabes de qué puerto llega. Está en manos de Dios”, indicó Escobar.

Según Manuel Barboza, ingeniero civil con experiencia en cronogramación y programación de obras, la única forma de agilizar el proceso sería instalar los tramos de tubería simultáneamente, lo cual requeriría más personal y mayor presupuesto.

HISTORIA DE LA BUENA PRO

El 9 de agosto de 2021, días después de la designación de Geiner Alvarado y Salatiel Marrufo como ministro de Vivienda y jefe de asesores, respectivamente, Sedapal y el consorcio San Miguel firmaron el contrato para el proyecto Nueva Rinconada. Las acciones del consorcio están distribuidas de la siguiente forma: China Machinery Engineering Corporation (50%), 2H Ingeniería y Construcción S.A.C.(25%), y Sigma S.A. Contratistas Generales (25%).

Retraso. Faltan 20 km de tuberías de un total de 101 km. (Foto: Perú21)

Si bien el consorcio obtuvo la buena pro el 22 de abril de 2021, el contrato se firmó a inicios de agosto. ¿La razón? El 13 de mayo de ese mismo año, el consorcio chino peruano perdió la licitación por no presentar documentación en el plazo establecido. No obstante, la empresa apeló la decisión ante el Tribunal de Contrataciones del Estado - OSCE y ante la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS). Fue esta última, UNOPS, que notificó el retorno del proyecto al consorcio el 15 de julio. “Es un poco inusual. Lo ideal sería que se realice un buen proceso de selección con reglas claras”, señaló la especialista Gaviño.

TENGA EN CUENTA

-Sedapal aún no factura los S/60 millones de la penalidad. Lo hará cuando la empresa entregue los tubos de hierro dúctil, que sería en agosto.

-Según Sedapal, si el retraso de la entrega de los tubos demora un año más, la penalidad podría alcanzar el 10% del costo total de la obra. La obra está ejecutada al 32%.

-”Ya como ciudadanos no podemos seguir tolerando este tipo de retrasos en los cuales hay una deficiencia técnica”, señaló Karla Gaviño, especialista en gestión pública y profesora de la Universidad Pacífico.

-“Esta o cualquier otra demora puede afectar el plazo de culminación de obras”, dijo Julio Ramírez Ruiz, gerente de proyectos y obras de Sedapal.

-“No contábamos con la cantidad de equipos que se iba a necesitar porque no había comparación ni experiencia”, aseguró Antonio Hernández, ingeniero residente del consorcio San Miguel.

-150 mil personas tendrán acceso a agua potable por primera vez, y 200 mil personas un mejor servicio de alcantarillado.

LÍNEA DE TIEMPO

- 22 abril 2021: Consorcio San Miguel gana la buena pro de proyecto Nueva Rinconada

- 13 mayo 2021: Consorcio San Miguel pierde licitación

- 15 julio 2021: Consorcio San Miguel recupera la buena pro

- 29 julio 2021: Geiner Alvarado es nombrado Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

- 2 agosto 2021: Salatatiel Marrufo es nombrado Jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

- 9 agosto 2021: Firma del contrato entre Consorcio San Miguel y Sedapal

- 12 agosto 2021: Firma de contrato entre consorcio supervisor Nueva Rinconada y Sedapal

- 24 agosto 2021: Sedapal declara nulo el contrato con el consorcio supervisor Nueva Rinconada por inhabilitación en la OSCE

- 28 septiembre 2021: El consorcio Nueva Rinconada presenta medida cautelar que lo habilita para participar y contratar con el Estado

- 23 noviembre 2021: El consorcio Nueva Rinconada recupera contrato con Sedapal

