Un día después de que la Comisión de Educación rechazara reconsiderar la votación que aprobó, por insistencia, la autógrafa de ley que modifica la composición directiva de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), el Consejo Nacional de Educación (CNE) exhortó al Congreso a no insistir en la referida norma.

A través de un comunicado, la institución precisa que la disposición –que fuera observada por el Ejecutivo– “limita significativamente la capacidad del Estado para ejercer su responsabilidad de promover, supervisar y regular de manera técnica e independiente la calidad de la educación universitaria”.0

Además, recuerda, suprime la facultad de la Sunedu y del Estado “de aprobar o denegar el licenciamiento de facultades, programas y escuelas universitarias mediante la verificación de condiciones básicas de calidad” y “perjudica a las universidades públicas que no podrán recibir financiamiento adicional del Ministerio de Educación para la mejora de sus servicios educativos”.

Subraya también que la autógrafa “confunde lo que es autonomía” con una “libertad irrestricta”, con lo cual restaura la situación que, en su momento, ameritó una sentencia del Tribunal Constitucional, que calificó como “inconstitucional” la situación del sistema universitario y pidió la creación de lo que hoy es precisamente la Sunedu.

CREANDO CONFLICTO

En declaraciones a Perú21, el exministro de Educación Daniel Alfaro lamentó que el Legislativo no haya aprovechado la oportunidad, al recibir las observaciones a la norma de parte del Ejecutivo, “de sentarse con él y encontrar las medidas que perfeccionen la regulación del sistema” y más bien haya preferido “continuar creando conflicto e insistiendo en una norma que no es lo que el sistema necesita”. “Más aún, creo que no existe evidencias para sustentar los cambios que están proponiendo”, indicó.

Alfaro, líder de educación de las Propuestas del Bicentenario, añadió que si algo se evidencia es que el interés del estudiante no está en el centro de la discusión congresal. “Están primando otros intereses ajenos y creo que son más políticos”, acotó.

DATOS

En la víspera, la Comisión de Educación rechazó, por 10 votos, el pedido de la congresista Karol Paredes para reconsiderar la aprobación, por insistencia, de la cuestionada autógrafa de ley.

Los votos en contra de la reconsideración provinieron de las bancadas de Fuerza Popular, Bloque Magisterial, Renovación Popular, Acción Popular, Perú Libre, Somos Perú y Alianza para el Progreso.

Ricardo Valdes