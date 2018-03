Consejo Directivo del Congreso presentará una "moción de preocupación" por detención de Jaime Yoshiyama

El Consejo Directivo del Congreso, integrado por los miembros de la Mesa Directiva y los voceros de las bancadas, acordaron por mayoría presentar una "moción de preocupación" por la detención de Jaime Yoshiyama , ex presidente del Parlamento, ex ministro del gobierno de Alberto Fujimori y ex candidato a la vicepresidencia en la plancha electoral de Keiko Fujimori.

El vocero de Alianza para el Progreso, César Villanueva, informó a los medios sobre la decisión del Consejo Directivo, que, dijo, tuvo el voto en contra de Wilbert Rozas, portavoz del Frente Amplio.

"Es un acuerdo que se ha tomado por amplia mayoría de mostrar nuestra preocupación. Sin inmiscuirnos en el tema de la investigación fiscal, hemos visto cierto exceso en la detención de Jaime Yoshiyama, a quien ni siquiera lo conozco. Lo que estamos mostrando es nuestra preocupación no por la investigación, sino por el exceso de una cosa tan concreta", refirió Villanueva.

La "moción de preocupación" será remitida a la Mesa Directiva del Parlamento para que sea enviada al Pleno del Congreso para su debate y posible aprobación.

Por su parte, el vocero de Fuerza Popular, Daniel Salaverry, negó que la moción haya nacido por iniciativa de la bancada fujimorista, sino de voceros de otras bancadas. Incluso dejó a entrever que fue impulsado por el legislador Javier Velásquez Quesquén, vocero del Apra. "Un congresista con experiencia y que incluso ha sido ex presidente del Parlamento", señaló.

Ante la pregunta de por qué el Congreso tendría que pronunciarse por este acto en concreto, Salaverry negó que se trate de una moción con nombre propio. "Porque así como le ha tocado hoy a Yoshiyama, mañana puede ser contigo o cualquiera. Cada vez que se comete una injusticia en el país, es deber del Congreso velar porque se respete la Constitución porque ella nos garantiza el derecho a un debido proceso", razonó.