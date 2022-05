Para la exprimera ministra Mercedes Aráoz, estos son eventos son una especie de propaganda política para el gobierno de Pedro Castillo y Aníbal Torres.

¿Por qué son importantes los Consejos Descentralizados?

Normalmente son coordinados con los gobernadores, en la época del presidente García había Consejos Descentralizados y también en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski eso no es novedad. Lo que sí es novedad es el desorden que hay, a los gobernadores les avisan de último minuto a penas con dos días de anticipación, no hay actas de los consejos de ministros y no van preparados. La idea de Hacer un consejo Descentralizado es escuchar varias voces, pero de una manera ordenada y tienes que hablar con los gobernadores de los lugares a donde vas, porque si no les quitas la representatividad porque son personas electas. Acá lo que vemos son consejos de ministros donde se prometen muchas cosas que quizá no se puedan ejecutar y donde además el gobernador quizá no pueda ejecutar. Hay todo un diseño para hacer proyectos de políticas públicas con análisis de que estos proyectos sean bien hecho hoy no tenemos eso. Sí es un problema tener este desorden y la forma de prometer proyectos sin políticas y sin el ordenamiento jurídico adecuado.

¿Los Consejos Descentralizados son útiles?

No, parece más bien una herramienta de publicidad y propaganda para sacar mi proyecto de la Asamblea Constituyente o decir que ellos son fundadores de la patria y todo lo que han hecho los funcionarios públicos de los últimos 200 años no han sido útiles para nada cuando eso es falso. Cuando en general han hecho una posverdad porque ellos generan una nueva narrativa y la repiten la repiten tanto sin tener evidencia, pero lo hacen.

¿Quién asume el costo de estos Consejos Descentralizados, las regiones, los gobernadores?

El costo lo tiene que asumir la Presidencia del Consejo de ministros porque el que tiene el presupuesto es la presidencia del consejo de ministros y repartirlo a los ministerios para pagar los hoteles y los pasajes. Porque no sólo van los ministros van viceministros asesores, gente de prensa, es como un armatoste muy grande de gastos y si lo hacen todas las semanas bueno tiene un alto costo.

¿Se está generando una falsa expectativa en la ciudadanía?

Sí, en la ciudadanía, en las autoridades que les prometen que van a tener resueltos sus proyectos de inversión mañana, aunque no estén presupuestados. Acuérdense que el presupuesto se ha dado en el mes de noviembre del año pasado y es a través de ese presupuesto que se pueden incluir los nuevos proyectos, había un plazo hasta marzo, pero no se puede hacer un cambio en cualquier fecha. Porque si no desordenarías el presupuesto. No puedes decir hoy hago tu puente en vez de las pistas y veredas que ya tuvieron viabilidad económica. Están haciendo una sobre promesa que no se va a cumplir y si ves a los que más necesitan los estás engañando. No puedes prometer lo que no vas a cumplir y lo que no está presupuestado.

¿Cree que están usurpando el Gore ejecutivo y el MUNI ejecutivo?

Exacto, los GORES son espacios de diálogo para concertar para tomar mejores decisiones de política pública y también lo hace los MUNI ejecutivo que escuchan las voces de quienes han sido electos. Aquí en los Consejos Descentralizados de ministros traen al grupo que más bulla hace y que es simpatizante de Perú Libre. Este no es un espacio de publicidad del Gobierno. Porque es un espacio de políticas públicas. Hoy lo que vemos es que el presidente dice oiga señor ministro usted tiene que hacer tal cosa, y el señor ministro asiente y sólo le dice sí. No pues así no es el trabajo el ministro no es un secretario, los ministros traen propuestas de políticas públicas para el desarrollo de su sector bajo las reglas del acuerdo Nacional políticas de Estado y el plan de trabajo el Gobierno y que se aprueba luego cuando el primer ministro anuncia las acciones y que se aprueban cuando le dan la confianza.

¿Se justifica entonces el gasto que hoy hace el Gobierno con estos consejos descentralizados?

No esa forma, porque vuelvo a decir le está quitando autoridad a los gobernadores, ellos se están quejando de que los sorprenden y les avisan con poco tiempo de anticipación como para prepararlo correctamente. El estado no es un espacio para hacer publicidad al presidente o al premier.

