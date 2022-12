Este domingo 11 de diciembre a las 9:00 PM, el Consejo de Ministros se reunirá para evaluar y tomar medidas respecto a los actos violentos que se desarrollan en la región Apurímac, que ya ha provocado, de manera oficial, un muerto y varios heridos.

En una entrevista con Cuarto Poder, el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Angulo, no descartó la posibilidad de declarar el estado de emergencia en la región, pero de manera muy acotada, solo en aquellos lugares que lo requieran, y con pleno respeto a los derechos humanos.

“Nosotros en este momento, dado lo que ha sucedido en Andahuaylas, hemos convocado a las 9 de la noche a Consejo de Ministros, tenemos ya algunos proyectos de ideas, los vamos a discutir, para enfrentar estos temas”, señaló.

Según el premier, el tema ya fue abordado por la mañana con la presidenta Dina Boluarte, en reunión con el titular de la cartera de Defensa, Alberto Otárola y el propoio Angulo, y que la directiva que recibieron de la mandataria fue que se restablezca el orden, pero respetando los derechos humanos.

📢 El Consejo de Ministros se reúne desde las 9 p.m. de esta noche para evaluar y tomar medidas respecto a los actos de violencia generados en la región Andahuaylas.



👉 https://t.co/Q71OZTsQXy pic.twitter.com/2L9PyeJI0g — Diario El Peruano (@DiarioElPeruano) December 12, 2022

“La presidenta nos dio la directiva siguiente: respeto a los derechos humanos, que la policía implante el orden, pero que no utilicen armas letales, que no se vayan a perder vidas humanas. El principio de autoridad se mantiene, pero no a costo de vidas humanas”, refirió en su contacto con la prensa.





Confirman tres heridos y un fallecido en protestas

Un joven ciudadano en Huancabamba ha fallecido este domingo 11 de diciembre en medio de las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, durante enfrentamientos con la Policía, además de registrarse tres heridos, según confirmó el gobernador regional de Apurímac, Baltazar Lantarón.

Según explicó Lantarón en declaraciones con Canal N, el joven habría sido herido por una bala perdida en enfrentamientos con la Policía en medio de protestas radicales contra el actual gobierno de Boluarte. Confirmó el fallecimiento del joven a causa de una herida en el cuello “posiblemente provocada por un arma de fuego”.

“Hoy hemos tenido un suceso de enfrentamiento entre la Policía y los comuneros del sector Huancabamba, distrito de José María Arguedas, en la provincia de Andahuaylas. Se reportan cuatro heridos, atendidos en el centro de salud, tres de ellos (con heridas) en el cuero cabelludo, con heridas múltiples, por perdigones, y tenemos un fallecido, que fue trasladado al centro de salud”, afirmó Lantarón.