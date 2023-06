El periodista Daniel Yovera se pronuncia sobre el proceso judicial que afronta luego de la denuncia interpuesta en su contra por el empresario Alberto Gómez de la Torre Pretell por difamación agravada, tras el reportaje que realizó para Al Jazeera en 2016.





¿De qué trata la denuncia periodística que publicaste en Al Jazeera?

En 2016, después de dos meses y medio de investigación, Al Jazeera difundió este reportaje. En julio de 2019, dos años y medio después, llega esta querella admitida por un juzgado de la Corte de Lima. El juez que la admitió no hizo ni una sola diligencia hasta que ocurre un cambio de juez. En diciembre de 2021, se llevó a cabo la audiencia, la vista de la causa y en 2022 se resuelve que había pasado demasiado tiempo y que el caso había prescrito. Esto fue apelado y fue a la Corte Superior de Lima; allí se reafirma la prescripción, pero vuelve a ser apelado y el caso va a la Corte Suprema. Luego la parte querellante adjuntó a la denuncia unos tuits míos donde había anexado el link del reportaje. Ello fue considerado la continuación de un delito. En diez días tiene el juez el tiempo suficiente para fallar.









¿Qué dice la denuncia de Alberto Gómez de la Torre Pretell?

Alberto Gómez de la Torre Pretell era el representante de la Asociación Civil San Juan Bautista. En el texto de la querella no especifica cuál es la línea, párrafo o minuto del reportaje donde se afirma la acción difamatoria. El origen es que este señor es mencionado en el reportaje de Al Jazeera como representante de una razón jurídica que es señalada por una serie de testigos como la persona jurídica que afectó con la presunta usurpación de terrenos, en supuesto trato con un grupo como La Gran Cruz del Norte.





¿Por qué has pedido que sea una audiencia pública?

Es que en las audiencias han sucedido muchas cosas y por eso quiero hacer pública la misma, se tienen que confrontar los elementos de ambas partes. En principio, espero que se resuelva por mi inocencia, yo no he cometido ningún delito de difamación, esa es mi aspiración y esa es mi posición y siempre lo será, en cualquier circunstancia, favorable o adversa. También he anunciado la intención de prolongar esto, pues ha despertado en mí el ánimo de prolongar la historia del caso, en el ámbito periodístico.





¿Por qué crees que este es un atentado a la libertad de expresión?

Aquí no hay delito de difamación, la querella no sustenta ni prueba el delito. Está construida en base a interpretaciones que hace la defensa del querellante. He preferido no afirmar lo que señala la otra parte, pero el sustento de la difamación en mi opinión ha sido muy pobre, y no solamente eso, sino que tratando de desacreditar mi posición ha señalado que todos los testigos están condenados o presos. Eso es una falsedad y lo he dicho en la audiencia. No quiero decir más porque ese es un tema que prefiero mantener en reserva, pero en audiencia han ocurrido muchas cosas y por eso mi intención de hacerlo público.