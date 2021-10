El gobierno de Pedro Castillo vendría limitando el acceso de periodistas, medios de comunicación y la ciudadanía en general a información pública. Así lo establece el informe final presentado por el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que, en su informe preliminar –que fue publicado el 20 de octubre–, ya había advertido que el Gobierno había desplazado al Congreso como principal agresor de la prensa.

De acuerdo con el informe 2021-II, en los últimos meses, las libertades de expresión y de prensa en Perú “han sufrido las peores agresiones de las últimas dos décadas”, empezando por las agresiones ocurridas durante las manifestaciones del breve gobierno de Manuel Merino y terminando por los ataques sufridos desde que Perú Libre llegara al poder.

Asimismo, señala que el mandatario “se ha mostrado silencioso y crítico con los medios de comunicación”, y que aún no firma las declaraciones de Chapultepec y de Salta.

“No ha dado una entrevista en dos meses y medio de gobierno, y sus ministros no lo suelen hacer (...). En los primeros días de su gobierno, el presidente Castillo despachó desde su vivienda, en lugar de hacerlo desde la sede administrativa. Ello implicó que durante días no se tuvo acceso a su agenda ni se llevó registro de sus despachos, como obliga la ley”, advirtió el CPP.

COMPROMISO SIMBÓLICO

Que el mandatario firme las declaraciones citadas por el CPP representaría un compromiso simbólico que podría servir luego para hacer un seguimiento de estándares mínimos sobre la libertad de prensa y de expresión en Perú, aseguró el secretario general de la Asociación Civil Transparencia, Iván Lanegra.

“Hay otros puntos a tomar en cuenta, la calidad del intercambio de información mejoró con Mirtha Vásquez, pero el caso que sigue siendo complicado es el del propio presidente, que no concede entrevistas (...). Castillo debería contar con un vocero presidencial, porque a largo plazo va a ser imposible que siga evitando tener contacto directo con la prensa, así no funciona una democracia”, explicó a Perú21.

SABÍA QUE

Las declaraciones de Salta (2020) y Chapultepec (1994) garantizan las libertades de prensa y de expresión.

En abril de este año, el CPP emitió el informe 2021-I de libertad de expresión, en el que advirtió que, de llegar al poder, Perú Libre evadiría la vigilancia de los medios.

