La comisión investigadora Lava Jato del Congreso de la República aprobó pasar a calidad de investigados a una serie de ministros, funcionarios de la Municipalidad de Lima y de Proinversión, durante los gobiernos de los ex presidentes Alan García, Alejandro Toledo y Ollanta Humala. Diversas empresas constructoras también aparecen en la lista.



Los funcionarios a los que cambiaron su condición de testigos a investigados están relacionados con los principales proyectos adjudicados a compañías brasileñas, como la carretera Interoceánica Sur, el Gasoducto Sur Peruano (GSP) y el Metro de Lima. Todos ellos son investigados por las presuntas coimas pagadas por empresas brasileñas a cambio de obras.

INTEROCEÁNICA SUR

Por la obra Interoceánica Sur tramos 2, 3 y 4, la comisión Lava Jato investiga a Carlos Ferrero, ex premier, durante el gobierno de Alejandro Toledo. Así como a René Cornejo, ex ministro de Vivienda, durante el mandato de Ollanta Humala.



También aparece en la relación a la que Perú21 tuvo acceso, el ex ministro de Producción, Alfonso Velásquez, quien también fue parte del Consejo Directivo de Proinversión entre 2004 y 2005, es decir, en el gobierno de Toledo.

Rosa Bartra, presidenta del citado grupo de trabajo, también ha contemplado el mismo futuro para Javier Sota Nadal, ex ministro de Educación, Jorge Leon Ballén, quien era el director de Proinversión. Además, figuran Cecilia Blume, ex jefa del Gabinete de Asesores del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), y Javier Illescas, ex director ejecutivo de Proinversión.

LÍNEA AMARILLA

Por la obra de la Línea Amarilla, la nómina la integran la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán, Giselle Zegarra y Gabriel Prado, ex funcionarios de la citada comuna. También aparece Anel Townsend, ex vocera del No por la reelección.

SUSANA VILLARÁN Susana Villarán es investigada por el equipo especial del caso Lava Jato. USI

METRO DE LIMA

Mientras que por el Metro de Lima aparecen Enrique Cornejo, ex ministro de Transportes y Comunicaciones del segundo gobierno aprista, y ex viceministro aprista de Transportes, Néstor Palacios Lanfranco.

Cornejo asegura que ya cumplió con los requisitos que exige el JNE pero que estos están siendo evaluados. Cornejo debe ofrecer explicaciones sobre el Metro de Lima. (Mario Zapata)

GASODUCTO SUR

La obra Gasoducto Sur también está en la mira. Jorge Merino, exministro de Energía y Minas; Juan Manuel Benites, ex ministro de Agricultura; y Luis Castilla Rubio, ex ministro de Economía, todos ellos durante la gestión de Humala.

Entre las empresas aparecen JJ Camet, GyM, ICCGSA, Andrade Gutierrez. Camargo y Correa y Queiroz Galvao, Merhav Perú.