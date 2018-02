Conoce a las autoridades municipales y regionales investigadas y encarceladas en el Perú

A medida que avanza este año, las autoridades regionales, distritales y provinciales van teniendo serios problemas, ¿la razón? Las fuertes acusaciones en su contra. Sería bueno que las acusaciones sean por motivos extrajudiciales, sin embargo todos los cargos que se les imputan están relacionados con corrupción , enriquecimiento ilícito , malversación de fondo s, entre otros delitos.

A continuación, te traemos un recuento de cada autoridad que está investigada y encarcelada por cada departamento de nuestros país.

Á ncash

​ No podemos dejar de mencionar a César Álvarez Aguilar, ex gobernador regional del departamento de Áncash desde el 2007 hasta 2014, año en el cual se le capturó y no pudo demostrar su inocencia. El ex burgomaestre fue sindicado por ser autor intelectual de homicidios bajo la modalidad de sicariato a nueve adversarios políticos. También se le acusa de pertenecer a la red de corrupción más grande de Áncash, 'La Centralita'. El 28 de mayo de 2014, el Poder Judicial ordenó prisión preventiva para Álvarez y un año después, se extendió la investigación por un año.



Por otro lado, a nivel distrital, son tres alcaldes los que purgan condena en la ciudad de Huaraz, los cuales responden a los nombres de José Solís Obregón (alcalde del distrito de San Miguel de Corpanquí), Leonardo Chávez Alfaro (alcalde del distrito de San Marcos) y Diomer Leonardo Mercedes (alcalde del distrito de San Cristobal de Raján)

Apurímac

Actualmente, se conoce que no hay ninguna autoridad regional con alguna sentencia u orden de captura vigente. Sin embargo, si hablamos de municipalidades distritales, la lista nos muestra una autoridad que está en la cárcel. Noé Villavicencio Ampuero, ex alcalde de la provincia de Abancay, fue sentenciado por el delito de concusión y asociación ilícita para delinquir.

Arequipa y Ayacucho

​Actualmente, las autoridades regionales, provinciales y distritales de estos departamentos no tienen ninguna denuncia por delito alguno.

Cajamarca

El ex alcalde de la provincia de San Ignacio, Juventino Gómez Torres, fue llevado a prisión preventiva por ser sindicado como el líder de la organización criminal 'Cero Corrupción', donde se cometía una serie de irregularidades durante su gestión que produjo una ganancia de más de dos millones de soles.

Cusco

Raúl Morales Centeno fue el alcalde de Echarate en el último periodo 2015-2018, no obstante es investigado por el presunto delito de asociación ilícita para delinquir como organización criminal. También por los delitos de peculado agravado y falsificación de documentos en ayuda de otros funcionarios de la comuna cusqueña.

Huancavelica , Huánuco e Ica

En estos departamentos, no se tiene información de acciones relacionadas a corrupción o enriquecimiento ilícito.

Junín

En el departamento ubicado en el centro del país, se conoce que el ex alcalde del distrito de Perené, Guzmán Marrufo Fernández está en calidad de investigado por un presunto manejo inadecuado de los recursos de la Municipalidad que dirigía.

La Libertad

En los medios de comunicación y páginas oficiales como el Poder Judicial o Contraloría General de la República, no figuran autoridades que hayan incurrido en algún mal accionar legal.

Lambayeque

Uno de los casos más sonados en los últimos años estuvo relacionado al ex alcalde de Chiclayo, Roberto Torres, que fue condenado a siete años de prisión tras ser hallado culpable por el delito de colusión agravada (corrupción). Torres también es sindicado como el cabecilla de la agrupación 'Los Limpios de la Corrupción'.



Lima

​Hoy en horas de la mañana, el alcalde de San Bartolo, Jorge Luis Barthelmess Camino, fue detenido por el presunto delito de peculado (malversación de fondos). Además, el día de ayer, Carlos Arce Arias, alcalde de Santa Rosa, en Lurín, fue capturado tras una investigación que sindicó al burgomaestre como el líder de una organización que se apoderaba de predios y luego las vendía. Tenía una red de contactos en todas las instituciones públicas con el objetivo de legalizar los documentos y 'pasar' todas las ventas de bienes de manera legal. Finalmente, en el distrito de Villa María del Triunfo, el ex alcalde Ángel Chilingano Villanueva fue detenido por ser sindicado como el posible cabecilla de la red criminal 'Los Topos del Sur', organización que se dedicaba a la extorsión y al cobro de cupos en dicho distrito. El Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva para Chilingano y otros 13 presuntos miembros de la mafia.

Loreto , Madre de Dios , Moquegua , Piura

​En estos departamentos, tampoco figura alguna autoridad con un proceso judicial actual.

Pasco

El ex gobernador regional, Kléver Meléndez fue acusado de haberse coludido con otros funcionarios de la región y empresarios para beneficiarse de las licitaciones de obras públicas a cambio de comisiones. Por ello,el Primer Juzgado Penal Unipersonal Nacional lo condenó a quince años y ocho meses de prisión efectiva.

Puno

​Los alcaldes del distrito de San Juan de Oro y Asillo, Gregorio Luque Apaza y Dimas Chinoapaza, respectivamente; fueron sentenciados por el delito de corrupción y malversación de fondos.

San Martín

En la región, el ex alcalde de la provincia de Tocache, también conocido como “Wicapa’’ o “Loco”, fue capturado por la PNP y el Ministerio Público, por el presunto delito de colaboración con el terrorismo.

Tacna

Luis Torres Robledo, alcalde de la Municipalidad Provincial de Tacna, afronta un proceso judicial por el presunto delito de peculado. El burgomaestre fue denunciado por estos delitos que se ejecutaron en en año 2000.

Tumbes

El ex presidente regional de Tumbes, Gerardo Viñas Dioses fue sentenciado a once años de prisión efectiva por el delito de colusión agravada. El perjuicio al Estado llegó a bordear los 9 millones 200 mil soles.