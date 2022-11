Para el tercer vicepresidente de la Mesa Directiva del Congreso, Alejandro Muñante, la reunión con los comisionados de la OEA fue positiva.

¿Cuál es la impresión que le deja la misión de la OEA?

Hemos recibido a un comisionado que ha estado muy presto a escuchar. Considero positiva la reunión porque el grupo se ha ido con insumos muy interesantes.

Como cuáles...

Le hemos demostrado con cifras a la comisión que este Congreso ha sido bastante flexible. Hemos aprobado las tres cuestiones de confianza de los gabinetes que vinieron al Congreso. Que las dos mociones de vacancia no alcanzaron los votos y que una tercera moción no llega al número que se necesita para poder aprobarla. Que solo tres viajes del total de 13 solicitudes no han sido aprobadas.





¿En qué se mostraron interesados?

Nos preguntaron por qué habían 5 ministros censurados y si esta cifra era un número grande. Nosotros respondimos que fueron 30 las mociones presentadas contra ministros desde julio de 2021 hasta noviembre 2022. De esas 30; 16 fueron admitidas, pero solo 5 ministros fueron los censurados. De esas 5 censuras, 3 de ellas tuvieron el voto favorable de la bancada oficialista. Nos preguntaron cuándo había sido aprobada la ley de la cuestión de confianza y precisamos que se hizo el año pasado y que este resultado fue materia de un pronunciamiento del Tribunal Constitucional que validó esta ley.





¿Sobre qué otros temas querían información?

También preguntaron cuáles eran los mecanismos para aprobar un referéndum en nuestro país. Explicamos que la ley de participación ciudadana y el artículo 206 de la Constitución establecen que todo referéndum pasa por el Congreso. Que es falso que se haya eliminado. Advertimos que la última cuestión de confianza, lo que pretende es crear un mecanismo alterno a la Constitución para ir directo al referéndum, saltándose al Congreso. Eso no lo permite la ley.