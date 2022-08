El 31 de julio, en entrevista con TV Perú, el representante de Somos Perú arguyó que hubo un ambiente “propicio” para que la víctima sea agredida “porque era la única mujer que trabajaba en la oficina del excongresista de APP”. Es decir, responsabilizó del ultraje a la trabajadora del Legislativo. Por si fuera poco, dijo que “el hecho de que (Díaz) haya estado tomando alcohol ha hecho que sus conductas cambien de un momento a otro”.

Presionado por un comunicado del Congreso, empero, se vio obligado a salir al frente y justificar sus inadmisibles apreciaciones alegando que estos respondían a factores relacionados a su “edad y crianza”. Según él, lo que quiso decir fue que el ambiente fue “propicio” para el violador, no para la agraviada. Es decir, siguió justificando el presunto delito.

Sus comentarios machistas y misóginos motivaron más de una reacción. Norma Yarrow (Avanza País) no solo sostuvo que debería dejar el cargo de vicepresidente, sino que solicitó a la Comisión de Ética que le inicie un proceso.

Desde Somos Perú, solo Kira Alacarraz, colega de bancada de Elera, rechazó lo sucedido. “Son declaraciones indignantes que rechazo categóricamente como mujer y parlamentaria. Esos comentarios no caben en un país donde más del 50% son mujeres”, expresó por su parte Vivian Olivos (Fuerza Popular) a Perú21.

Flor Pablo le pidió a Lady Camones, titular del Congreso, tomar acciones con la Mesa de Mujeres Parlamentarias y las comisiones de la Mujer y de Ética para erradicar la cultura machista en el Legislativo.

Hasta el momento, Camones no se ha pronunciado. No obstante, fuentes de APP indicaron a este diario que no solicitará la renuncia de Elera a la Mesa. Roberto Chiabra, uno de los miembros de dicha bancada, sí fue tajante en sus críticas. “Son declaraciones totalmente desafortunadas, más aún cuando estamos en un escenario de tanta violencia. Les está diciendo a las mujeres que no pueden trabajar, que se tienen que esconder; eso es inaceptable”, manifestó.

José Cueto (Renovación Popular) fue otro de los que pidieron la salida de Elera de la directiva congresal. “Debería dar un paso al costado, no es un error administrativo, hay un tema de postura personal que se vio obligado a retractar. Cuando lo escuché me quedé en shock porque lo conozco, él tiene una hija, yo tengo tres, jamás hablaría de una mujer, la violación es un delito, no tiene justificación ni contexto”, aseveró.

Carlos Anderson coincidió con Cueto. “Nada, absolutamente nada justificará jamás una violación, así haya una sola mujer rodeada de mil hombres”, sentenció.

Entre tanto, tras cinco días de permanecer no habido, Freddy Díaz reapareció ayer y negó las imputaciones en su contra para luego “ponerse a disposición” de la Fiscalía.

Esto obligó a la víctima a exponerse para ratificar su testimonio. “Quiero dejar en claro que esto que ha pasado no es mi culpa, yo jamás he consentido nada. No es justo que (Díaz) aparezca ahorita a negar... tengo miedo”, dijo entre lágrimas en un audio difundido por Al Estilo Juliana.

El denunciado, por su parte, justificó de manera burda el no haber rendido su manifestación. “No fui notificado”, arguyó. La fiscal suprema Zoraida Ávalos reprogramó la diligencia para mañana a las 8:30 a.m.

En tanto, hoy, desde las 10:30 a.m., la Comisión de Ética verá el caso. A la misma hora, la comisión especial encargada del proceso de selección del nuevo Defensor del Pueblo elegirá a su nuevo titular luego que Díaz fuera retirado del cargo.

Por su parte, el Poder Judicial fijó para este viernes la audiencia para definir el impedimento de salida del país solicitado por la Fiscalía contra el congresista.

José Cueto dijo que un grupo de congresistas evalúa presentar una tacha contra Wilmar Elera.

Díaz entregó su pasaporte a la Fiscalía. El 27 de julio, una trabajadora de su despacho lo denunció por violarla en el despacho congresal.

“ Estas declaraciones solo refuerzan la normalización de la cultura de violación y la misoginia ”, dijo Ruth Luque de Cambio Democrático

”, dijo Ruth Luque de Cambio Democrático “Mujeres, no dejemos de luchar por visibilizar y garantizar nuestros derechos en cualquier espacio”, expresó Vivian Olivos de Fuerza Popular.