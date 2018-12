Reconsideración de la ley de financiamiento ilícito se votará este lunes 17

El Pleno del Congreso de la República debatirá este lunes 17 de diciembre el pedido de reconsideración de la votación que aprobó la ley para tipificar como delito el financiamiento ilegal de partidos políticos.

El presidente del Parlamento, Daniel Salaverry, confirmó que esta norma todavía no ha sido aprobada ni enviada al Ejecutivo debido a que la reconsideración que planteó la bancada de Nuevo Perú no ha sido sometida a voto.

"La pondremos a consideración del Pleno el 17 que sesionará, y será el Pleno el que determine si se reconsidera o no la votación. Vamos a esperar el lunes", señaló en una conferencia de prensa.

Daniel Salaverry había calificado, a través de su cuenta de Twitter, como una iniciativa "nefasta" esta ley cuya autógrafa se negó a firmar, algo que fue cuestionado por sus colegas de bancada.

"Creo que mi tuit fue muy claro y lo expresé así incluso en un foro internacional de la Contraloría respecto a que no se pueden aprobar leyes que debiliten el trabajo de algunas instituciones que buscan luchar frontalmente contra la corrupción. El Congreso no puede dar estas señales. Creo que he sido muy claro en expresarme", comentó Daniel Salaverry.

Sobre la iniciativa de que se evalúe la inmunidad parlamentaria, el presidente del Congreso dijo que no adelantará opinión, pero que se establecerá una comisión técnica de alto nivel para evaluar todas las iniciativas de reforma política que envíe el Ejecutivo.

"Ese como cualquier otro tema planteado por el Ejecutivo, se va a atender de manera prioritaria, el Presidente anunció que esto será parte de la propuesta que planteará esta comisión de alto nivel. Cuando llegue se evaluará, se debatirá y se verá si es favorable o no para la reforma política y para el sistema democrático”, manifestó.