El expresidente del Tribunal Constitucional (TC), Víctor García Toma, dijo que le preocupa que el titular del Congreso, Manuel Merino de Lama, no tenga claro cuál es el rol del TC y tampoco el papel del Congreso que es el de dar las leyes que necesita el país y no las que le gustan a la gente.

García Toma comentó así las declaraciones formuladas en la víspera por el titular del Legislativo quien, desde el norte del país, cuestionó la decisión del Tribunal Constitucional de prohibir que los parlamentarios deleguen sus votos en los voceros de sus respectivas agrupaciones políticas.

Debido a ello, Merino cuestionó la labor del tribunal y no dudó en recordarle a seis de sus siete tribunos que su mandato se encuentra vencido y que está en marcha un nuevo proceso para elegir a sus reemplazantes.

“Es cierto que el Tribunal Constitucional tiene el mandato vencido hace largo tiempo y que a lo largo de estos años ha ido perdiendo legitimidad ciudadana, pero el Congreso tiene la competencia de promover la renovación. Sin embargo, hay una serie de indicios que generan incertidumbre y temor. Primero, la forma tan accidentada y poco democrática como se formó la comisión que evaluará a los candidatos y hay continuos actos erráticos del Parlamento y una percepción equivocada de que el TC debe operar como una institución que aplaude o incentiva lo popular”, comentó el jurista.

En esa línea aclaró que el rol del TC es eminentemente técnico y su obligación es analizar si una ley es compatible o no con la Constitución.

“Esa es su labor le guste o no al Congreso y sea o no del agrado de una parte de la ciudadanía. La declaración del presidente del Congreso preocupa porque no tiene claro cuál es el rol del TC y tampoco el papel del Congreso que no consiste en dictar leyes que, a lo Pocho Rospigliosi, sean lo que le gusta la gente sino las que necesita el país”, subrayó.

De otro lado, García Toma aseveró que el Tribunal Constitucional es totalmente competente para pronunciarse, cómo lo ha hecho, sobre los mecanismos de votación de los parlamentarios.

“El reglamento del Congreso es una norma de orden público y, por consiguiente, no puede ser ajena o discordante de la Constitución, máxime cuando se trata de una norma mediante la cual se procesan las leyes que regirán la relación de los ciudadanos y el Estado o de los ciudadanos entre sí. La intervención del TC no sólo era necesaria sino también oportuna y acertada”, puntualizó.

Finalmente, se refirió al proceso de evaluación de candidatos para magistrados que se encuentra actualmente en manos del Parlamento.

Consultado sobre si este debería posponerse y quedar en manos del próximo Parlamento, recordó que es una facultad constitucional de ese poder del Estado que no se le puede negar. “Tampoco se niega la legitimidad precaria de los magistrados y que tienen el mandato vencido como tampoco se puede garantizar que el próximo Congreso sea mejor que este. En ese mar de pesimismo lo único que podemos hacer es una campaña intensa para reconvenir al Congreso de que actúe con prudencia, tino y sensatez”, indicó.

Agregó que si durante el proceso se advierte que la conducta del Parlamento no se corrige “tendrá que ser la opinión pública la que se manifieste para, social y moralmente, en términos políticos impedir que se consume una tozudez”.

VIDEO RECOMENDADO

Germán Málaga, investigador principal de la UPCH 26-08-2020