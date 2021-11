El ministro de Justicia, Aníbal Torres, fue por lana a la Comisión de Constitución del Congreso, pero salió trasquilado. Acompañado de la premier Mirtha Vásquez, sustentó el proyecto del Ejecutivo para eliminar la incapacidad moral como causal de vacancia del presidente de la República y señalar que esta solo procede por incapacidad mental o física. Alegó que la medida fortalecería el equilibrio de poderes y la gobernabilidad.

Sus argumentos, sin embargo, fueron rebatidos de extremo a extremo por legisladores de distintas bancadas quienes, como Gladys Echaíz, advirtieron que al amparo de esta propuesta, un mandatario podría cometer un delito grave –como violación, narcotráfico u homicidio– y no podría ser vacado. “¿Por qué eliminar la incapacidad moral cuando más debe predominar esta en quien ejerce la función pública? ¿No es la moral la base y exigencia primera para postular a un cargo?”, preguntó la legisladora de APP.

Adriana Tudela, de Avanza País, por su parte, sostuvo que el Ejecutivo tiene una “concepción equivocada y hasta peligrosa” de lo que es la gobernabilidad. “Proponen que una junta médica acredite la incapacidad mental o física. ¿Cuál es entonces la necesidad de que el Congreso vote con mayoría calificada? Solo quieren tirarnos un hueso y dar la apariencia de que el Congreso todavía decide. No hay democracia sin responsabilidad política, no podemos hablar de democracia si tenemos un presidente que no responde por absolutamente nada”, recalcó.

Patricia Juárez, presidenta de la comisión, refutó a Torres y dijo, con varios ejemplos, que no es verdad que la figura de la vacancia por incapacidad moral no esté regulada en los países de la región.

- En su exposición, Torres acusó a los legisladores de haber contravenido el ordenamiento jurídico al regular la cuestión de confianza.

Su comentario obligó a la titular de la comisión, Patricia Juárez, a pedirle que guarde la compostura, evite las acusaciones y se ciña al tema.

