En medio de la masiva movilización de ciudadanos y de enfrentamientos de algunos de ellos con la Policía, en los exteriores del Congreso, el presidente Pedro Castillo dejó sin efecto la inmovilización social obligatoria que regía hasta las 11:59 p.m. de ayer.

El anuncio lo hizo pasadas las 5 de la tarde en el Parlamento, adonde acudió con un grupo de ministros para informar sobre la crisis y las medidas adoptadas. Sin embargo, al cierre de esta edición el decreto que disponía la nulidad de la anterior norma no se publicaba aún.

“Corresponde llamar a la tranquilidad al pueblo peruano”, dijo Castillo. El mandatario abandonó la reunión argumentando que debía rubricar la derogatoria en el despacho presidencial, pese a la insistencia de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, de que permaneciera a fin de llegar a acuerdos concretos. “(La derogatoria) puede ser redactada por su oficina y ser firmada aquí por usted”, le aconsejó.

Durante su intervención, Castillo intentó compartir la responsabilidad de la crisis con los legisladores. “Desde que asumimos el mandato, hemos dejado una serie de proyectos de ley al Parlamento, que están durmiendo y no se ponen en debate. (Al no haber sido aprobados) hoy en día son parte de esta crisis”, manifestó. De inmediato, Alva le recordó que el Congreso no gobierna y que la situación tiene que ser resuelta por el Poder Ejecutivo.

A la reunión estuvo convocada la Mesa Directiva, la Junta de Portavoces, el presidente de la República, Pedro Castillo; el jefe de Gabinete Aníbal Torres y 5 ministros de Estado. Sin embargo, también asistieron varios congresistas de Perú Libre pese a no estar invitados. La presidenta del Congreso tuvo que suspender por breves momentos la sesión ante la continua interrupción de los integrantes de la bancada oficialista quienes reclamaban contra los cuestionamientos a Pedro Castillo. Por otro lado, como medida de protesta, desde el principio las bancadas de Fuerza Popular y Avanza País no participaron en la reunión con el Ejecutivo.

A la salida del jefe de Estado de la sala Grau de Palacio Legislativa, el premier Aníbal Torres quedó como representante del Ejecutivo y detalló las razones por las que se tomó la decisión de decretar el Estado de Emergencia. “Se iba a producir una convulsión social, robos, saqueos, vandalismo, enfrentamientos violentos y general desabastecimiento”, argumentó.

Al finalizar la sesión, Torres anunció que se convocará lo antes posible al Acuerdo Nacional y al Consejo de Estado. Asimismo, pidió al Congreso priorizar el proyecto de ley del Ejecutivo que regula la vacancia presidencial y la cuestión de confianza, a fin de establecer un verdadero equilibrio de poderes.

Perú21TV conversó con la congresista de APP, sobre la convulsión social tras el alza de precios, las medidas dictadas por Pedro Castillo y su ineficiente gestión.