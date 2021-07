El Congreso suspendió ayer la sesión del Pleno en que se votaba la elección de magistrados del Tribunal Constitucional (TC). La decisión se dio en medio de una tensa jornada que se inició con la ratificación por mayoría de continuar con el procedimiento a pesar de que el Poder Judicial (PJ) ordenó suspenderlo provisionalmente.

La suspensión se dio luego de que los tres primeros postulantes de la lista de quince alcanzada por la comisión seleccionadora, que estuvo a cargo de Rolando Ruiz (AP), fueran descartados por no llegar a los 87 votos. Fernando Meléndez (APP) sostuvo que, al tratarse de un tema de “trascendencia”, la votación de los 12 candidatos restantes se suspenda para hoy debido a que “no se ha llegado a consensos”.

Seis de los siete magistrados del TC tienen mandato vencido desde 2019.

CANDIDATOS RECHAZADOS

Fernando Calle (primer lugar) solo tuvo seis votos. Aarón Oyarce Yuzzell (segundo lugar): 71. Finalmente, Carlos Hakansson (tercer lugar): 81

El vocero de APP, César Combina, pidió la reconsideración de los votos a Oyarce y Hakansson porque “no se dieron las votaciones que representen la verdadera voluntad de congresistas”. El pedido fue aceptado en vano.

César Combina, vocero de APP.

En reconsideración,el candidato Oyarce recibió 84 votos a favor. Ruiz pidió una rectificación porque “se han contado mal (los votos)”. Aun así, no se alcanzaron los 87 votos.

Igual ocurrió en el caso de Hakansson, quien en reconsideración obtuvo 81 votos.

Estos hechos despertaron la furia de Daniel Urresti (Podemos) y otros parlamentarios contra las bancadas del Frente Amplio y el Partido Morado que no votaron en la sesión en rechazo al proceso y por negarse a desobedecer la orden del PJ.

Rolando Campos (Acción Popular) manifestó a Perú21 que no le correspondía a este Congreso elegir a magistrados dado que su mandato estaba cerca de concluir. Los acciopopulistas Hans Troyes y Jorge Vásquez se sumaron a su posición.

Rolando Campos es uno de los tres miembros de Acción Popular que votó en contra de los candidatos al TC. (Foto: Congreso)

La negativa del Frepap a participar fue determinante. “El Frepap ha decidido acatar la decisión judicial y no debe interpretarse como una falta de respaldo al trabajo de la Comisión Especial. Es una muestra de respeto al Estado de derecho”, dijo María Teresa Retamozo, vocera y miembro de la Comisión Especial.

Representantes del Frepap recibiendo las credenciales como congresistas tras las elecciones parlamentarias extraordinarias de enero del 2020. (Foto: César Campos / GEC)

RESPETO DE FUEROS

La negativa de que el Congreso obedezca la medida cautelar que ordenó suspender el proceso del TC no pasó desapercibida por la presidenta del PJ, Elvia Barrios. “Toda persona o autoridad está obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales sin perjuicio de impugnarlas ante la instancia correspondiente”, escribió por Twitter.

El expresidente del TC, Víctor García Toma, cuestionó la acción de amparo y medida cautelar del abogado Walter Ayala contra el Congreso. “No tenía ningún sustento jurídico. Los únicos que podían haberla presentado son los que postularon o los que no fueron seleccionados. Ayala no tenía el derecho de acción para interponer el recurso”, acotó a Perú21.”El Congreso ha defendido sus fueros. Sin embargo, como cualquier ciudadano o entidad, tiene la obligación de acatar una disposición legal aun cuando sea barbárica, absurda”, aseveró.

Víctor García Toma, expresidente del TC.

García Toma indicó que, ante lo ocurrido ayer en el Parlamento, es probable que el próximo Congreso se encargue del proceso. “Siempre he dicho que no me parecía conveniente, por las varias observaciones. Son sus facultades elegir magistrados. Pero el final de esta situación es trágico”, agregó.

En tanto, el segundo vicepresidente del Congreso, Luis Roel (AP), indicó que la Junta de Portavoces se reunirá hoy para decidir qué hacer con los candidatos restantes.

“Los primeros tres candidatos no han alcanzado los votos necesarios; por lo tanto, frente a esa situación, se ha solicitado suspender esta elección y someterla a una Junta de Portavoces mañana (hoy), en la que se decidirá la fecha y el momento en que se seguirá con la misma”, indicó a Perú21TV.

Luego, en Canal N, el congresista dijo que los portavoces decidirán si se continúa con el trámite o se da por concluido para evitar el maltrato del resto de candidatos.

Agregó que lo que hizo el Congreso al continuar con el proceso es en defensa de sus fueros. “Otro poder no puede interferir en nuestras funciones”, expresó.

Datos:

- García Toma indicó a Perú21 que las resoluciones judiciales tienen efecto un día después de notificadas. En ese sentido, al haber sido notificada recién ayer la cautelar a Rolando Ruiz, la medida rige desde hoy.

- Daniel Olivares (PM) explicó que el Congreso debe seguir el camino institucional y “apelar la cautelar si no se está de acuerdo”.

