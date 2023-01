El presidente del Congreso de la República, José Williams, informó que ya se remitió a la Comisión de Constitución -que preside Hernando Guerra García- el proyecto para que la actual legislatura, que fue ampliada hasta el 31 de enero próximo, se extienda hasta el 10 de febrero. Asimismo, dijo, el segundo periodo de sesiones que debía iniciarse el 1 de marzo se anticiparía para el 15 de febrero.

“La idea es que el Congreso haga las reformas necesarias con miras a las elecciones generales que ya se aprobaron para abril del 2024. No podemos ir a un proceso con todos los problemas que hemos tenido, pero no vayamos a rendirnos y no hacer nada por cambiar”, sostuvo.

En declaraciones a la prensa, explicó que el proyecto ya está en Constitución y apenas sea probado será visto por el Pleno del Congreso. “Es perfectamente posible, está dentro de la legalidad, no estamos desdoblando la legislatura”, explicó.

Williams reiteró que es necesaria la aprobación de algunas reformas previas a los comicios de abril del 2024. Entre ellas mencionó la modificación del artículo 117 dela Constitución a efectos de que permita que el presidente en ejercicio puede ser acusado durante su mandato por delito de corrupción.

Sobre la reelección de los congresistas dijo que este es un momento difícil y no sería bien visto por la población aún cuando recordó que, por lo general, no más del 18% de parlamentarios resulta elegido. “No es el momento adecuado”, manifestó.

SEGUNDA VOTACIÓN

Respecto a la segunda votación del proyecto de reforma constitucional que adelanta las elecciones, y la posibilidad de que la izquierda, como lo ha anticipado, no respalde la iniciativa, Williams dijo que “será responsabilidad de ellos porque hay un compromiso de adelanto de elecciones”. “Si no se consigue vamos a tener un problema de término de mandato; es responsabilidad de un congresista ratificar que el mandato se ha recortado dentro del plazo y que la ciudadanía tenga la posibilidad de elegir a un presidente y a sus congresistas”, indicó.

Sobre la Asamblea Constituyente que proponen las bancadas de izquierda recordó que no está contemplada en la Constitución y que para incorporarla se necesitarían dos legislaturas ordinarias del Congreso de la República.

“Lo mejor que podemos hacer es adelantar las elecciones y ponerlas en el plazo que corresponde, y hacer que la población comprenda que nos vamos todos, el Ejecutivo, nosotros y la ciudadanía debe escoger a los mejores que crea conveniente”, remarcó.

Finalmente, requerido sobre una eventual renuncia de Dina Boluarte a la Presidencia de la República, el titular del Legislativo señaló que está siendo evaluada por la mandataria.