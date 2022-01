El debate de la Comisión Permanente sobre los plazos a otorgar a la subcomisión a cargo de acusaciones constitucionales fue escenario de una nueva filtración de un audio, esta vez por parte de un congresista de Acción Popular intercediendo por un familiar.

Cuando estaba haciendo uso de la palabra la legisladora Martha Moyano (Fuerza Popular) de manera virtual, se oyó de fondo una conversación de otro congresista con un interlocutor no identificado.

“Pásamelo, pásamelo. Pero al comisario avísale, a quien esté, pásamelo a quien esté”, se oye exhortar al protagonista del incidente mientras se escuchaba también un timbre de llamada telefónica.

Segundos después, se concreta la llamada telefónica y el legislador continúa sin percatarse que el audio estaba siendo trasmitido por el canal del Congreso en medio del debate.

“Estimado amigo, qué tal, cómo está usted, muy buenos días. Estimado amigo, le habla Edwin Martínez, congresista de la República. Un favor, el conductor es hijo mío. Entonces, no sé qué irregularidad habrá con su licencia, pero él se está regresando a la región...”, se le oye decir antes de que se interrumpa el audio.

Edwin Martínez tuvo un audio filtrado en la Comisión Permanente. (RPP)

El incidente pasó desapercibido y no fue comentado por ningún congresista. Ernesto Bustamante, de Fuerza Popular, siguió con su participación luego que se cortara el audio.

Edwin Martínez se defiende

El congresista Edwin Martínez negó haber querido usar su cargo para interceder por su hijo ante la policía, luego que se filtrara el mencionado audio.

“Ha habido, parece, un operativo en carreteras. Entonces mi hijo me llama, ‘papá, ha habido un operativo’. Le dije que me pase con quien esté. Le dije que ponga el altavoz para que me escuchara. Pensé que le oficial me estaba escuchando y me presento”, detalló en declaraciones a RPP.

“Si yo hubiese querido usar el cargo, como dicen, no tendría por qué pedir por favor. Y si tuviese que defender a mis hijos, lo haría. Y si cometí un error por defender a mis hijos, lo volvería a cometer”, añadió el legislador.

“Puede ser un error, pero si tengo que pedir un favor por algún hijo mío, lo pediría”, insistió el parlamentario acciopopulista.