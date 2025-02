Congreso: Bancadas se lavan las manos con ley de detención preliminar

¿El Congreso se convierte, una vez más, en un laberinto de sombras y pactos silentes? Como Pilatos ante la multitud, algunas bancadas se lavan las manos y miran hacia otro lado para convocar a un Pleno extraordinario. ¿Por qué?

Esto ocurre mientras la votación de ley de detención preliminar pareciera ingresar a una congeladora.

Imagen Política Detención preliminar: aún no hay pedido para convocar a Pleno extraordinario Si bien la Comisión de Justicia aprobó la insistencia para restituir la norma rechazando las observaciones del Ejecutivo y destrabar de una vez el trabajo fiscal, las firmas para que esta se debata antes de marzo no aparecen por ahora. Redacción PERÚ21

Solo 27 firmas respaldan la moción de la congresista del Bloque Democrático Popular, Ruth Luque —autora del proyecto de ley para restituir la detención preliminar en casos de no flagrancia—, para convocar a un Pleno extraordinario, una cifra lejana de las 78 necesarias.

Congresistas del Bloque Democrático, Renovación Popular, Juntos Por el Perú y no agrupados han firmado la moción. El resto, no. ¿Por qué?

Pero la maquinaria del poder es astuta, silenciosa como un gato que acecha en la penumbra. Luque teme que la votación se ejecute en la madrugada, cuando la ciudad duerme y la opinión pública no observa, y los medios de prensa han cerrado sus ediciones del día.

Bastarían 66 votos para darle curso a la norma, pero en la sombra se estarían armando estrategias para que nunca se llegue a ese número. Y eso es lo que teme que pueda ocurrir, la legisladora Luque.

¿Quién se beneficia si la norma se diluye en la inacción? ¿Qué hilos invisibles mueven esta estrategia de dilación?

DENUNCIA DE LUQUE

Al ser consultada por Perú21 si pedirá que se vote el proyecto de ley en el primer pleno de marzo —cuando se inicie el nuevo periodo legislativo, en caso no consiga las firmas necesarias—, Luque señaló: "Nosotros, como bancada, vamos a pedir la priorización. Para el primer pleno ordinario que haya. O sea, es nuestro derecho. Es más soy autora (del proyecto de ley)".

En otro momento, Luque dijo que —en caso se vea en el Pleno, a partir de marzo— teme que el proyecto de ley sea puesto a votación en la madrugada para que no se consigan los 66 votos. "Seguiremos insistiendo para que esto entre en el primer Pleno ordinario, y solicitaré a mi bancada para que me respalde. Para que sea el primer Pleno ordinario, y que se pueda debatir, y sea uno de los primeros puntos. Ojalá que no se meta a las 2 de la madrugada", sostuvo.

Sobre si ha conversado con los voceros del resto de bancadas para conseguir los 66 votos, señaló: "Bueno, ya he conversado (en las votaciones anteriores), tampoco son menores, discúlpame, o sea, son políticos, y cada uno tiene sus asesores. Saben perfectamente lo que la población está demandando, y que este es un tema que ha sido cuestionado por el sistema de justicia. Ha sido cuestionado incluso por varios colegios de abogados en distintas regiones. Yo creo que a esta altura ningún parlamentario pueda decir: 'Yo no sé de qué se trata'".

La Comisión de Justicia dio luz verde, el pasado 5 de febrero, se recuerda, por insistencia y con votación mayoritaria, el dictamen de ley que restituye la detención preliminar en casos de no flagrancia, y dejó en manos del Pleno su aprobación.

MUÑANTE CONFÍA QUE SE APRUEBE

De otro lado, el congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante, señaló que, en la Comisión de Justicia, Perú Libre dilató la votación de la referida ley, y que ahora depende del presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, poner en agenda la votación en marzo.

Según Muñante, lo que se vio en la citada comisión, ha dos semanas, fue una intención de dilatar la aprobación de esa ley por parte del Ejecutivo y Perú Libre. Esto, porque esa comisión es presidida por Isaac Mita, miembro de esa agrupación izquierdista.

Explicó además que él evitó que esa votación pueda dilatarse al presentar una cuestión previa para que se apruebe por insistencia el referido proyecto de ley observado por el Ejecutivo.

"Todo esto ha sido una artimaña para dilatar la detención preliminar, lo que nosotros evitamos con una cuestión previa que lo puse en el debate, que, por supuesto, no lo vieron venir, ¿no? Porque les sorprendió, evidentemente. Nosotros no íbamos a permitir que se salgan con la suya, y finalmente la cuestión previa por insistencia fue aprobada", señaló.

Muñante señaló que él y su bancada iban a firmar la moción de Ruth Luque para convocar a un Pleno extraordinario, y votar ese proyecto de ley lo más pronto posible, pero subrayó que lo más probable es que se vea en el primer Pleno de marzo.

Sobre este mismo tema, manifestó que confía que hay los 66 votos para su luz verde.

"Lo que está evidenciado en la Comisión de Justicia es más o menos una muestra, una señal, de lo que va a pasar en el Pleno. Claro, si Fuerza Popular decide votar a favor, y no creo que se contradiga. Y aún cuando ellos voten en abstención, vamos a poner ese ejemplo, APP, Avanza País, nosotros (Renovación Popular), Juntos Por el Perú, Podemos, Acción Popular, alcanzamos (aprobarla), ¿no? Aún cuando Fuerza Popular o el propio Perú Libre voten en contra, igual habría los votos", concluyó.

