Desde la instalación de la Comisión de Ética del Congreso, en setiembre del 2021, se han recibido 30 denuncias contra parlamentarios. De ellas, 19 ya se han archivado por decisión mayoritaria; solo dos han merecido una sanción menor, ambas al congresista y renunciante premier Héctor Valer. No hubo ninguna suspensión.

Según la información a la que accedió Perú21, las denuncias archivadas son contra los congresistas Guillermo Bermejo (3), Guido Bellido (2), Juan Carlos Lizarzaburu (3), Héctor Valer, Jorge Florez, Edward Málaga Trillo, Carlos Alva, Alejandro Aguinaga, Sigrid Bazán, Roselli Amuruz, Alejandro Soto, Luis Picón, Adriana Tudela y Gladys Echaíz.

Increíblemente, dos de los hechos más escandalosos denunciados, como los ataques machistas de Bellido a la legisladora Patricia Chirinos (Avanza País) y la marcación de asistencia al Pleno de Bermejo mientras estaba, en ese mismo instante, en un mitin en Huancayo, terminaron en el olvido.

En etapa de indagación preliminar se encuentran los casos de Esdras Medina, Eduardo Castillo, Jaime Quito, Hernando Guerra García, Carlos Anderson y, nuevamente, Bellido y Lizarzaburu.

En tanto, el caso del congresista Jorge Montoya, denunciado por decir que la exministra de Cultura tiene vínculos con Sendero Luminoso, se encuentra en etapa de informe final.

Los procesos que entran a audiencia son los de la congresista Chirinos (por ‘mandar lejos’ al presidente Castillo) y contra el fujimorista Gustavo Cordero Jon Tay, por presunto acoso a su ex pareja

La comisión puede recomendar al Pleno que sancione de 3 a 120 días de suspensión de labores sin goce de haber. Esta es la máxima sanción por la inconducta parlamentaria, pero hasta ahora el grupo de trabajo no elevó ningún caso a pesar de que habían razones.

VALER, CASERITO

El comportamiento errático de Valer no solo se evidenció durante su breve paso como premier, sino también en el Congreso, donde fue denunciado tres veces, siendo en dos ocasiones amonestado. La tercera acusación fue enviada al archivo.

La primera sanción fue una amonestación escrita con 15 días de multa; en la otra solo recibió una “recomendación pública” por faltar el respeto otros parlamentarios durante una sesión de la Comisión Agraria.

INSTRUMENTO POLÍTICO

El director ejecutivo de Proetica, Samuel Rotta, consideró que la comisión “sirve como instrumento político para blindar, chantajear o atacar a congresistas” pues existen casos graves que debieron continuar hacia una suspensión.

Según Rotta, hay conductas muy reprochables, pero no son sancionadas si el congresista tiene capacidad política para protegerse o para conseguir apoyo. “Eso debe cambiar”, explicó. Dijo que es necesario darle más independencia al grupo de trabajo para que no sea juez y parte, es decir evitar caer en el “otorongo no come otorongo”.

La presidenta de Ética, Karol Paredes, afirmó que no se ha blindado a nadie.

“Los casos de mayor repercusión sí se han tomado, como el caso Bellido, Cordero y otros. Hasta el día de hoy no hemos blindado a nadie, cada uno vota según lo que crea conveniente. Lo que vemos es la conducta del congresista, no su color político y, por eso, tenemos que investigar; eso toma un tiempo”, afirmó a este diario.

SABIA QUE

El grupo de trabajo sesionará hoy desde las 5 de la tarde para abordar los casos de seis congresistas.

Del total de denuncias, siete fueron abiertas a petición de ciudadanos, una por el gobernador regional de Cusco, Jean Benavente, y seis de oficio.

La militante de Perú Libre Jacqueline Puma denunció al congresista Jaime Quito por presuntamente encubrir a su agresor sexual y por pretender amedrentarla para que no siga con sus denuncias.

