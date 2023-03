El poder de los votos. Con el archivamiento en el Pleno del Congreso, cerca de la media noche del jueves, del informe que pedía la suspensión de 120 días del congresista Elvis Vergara, se selló el blindaje de dos legisladores involucrados en el caso ‘Los Niños’. Antes de que la mayoría parlamentaria lo salve de que tenga que dejar su curul, hizo lo mismo con su colega Jorge Flores Ancachi, ambos de la bancada de Acción Popular.

El blindaje a Vergara se produjo en medio de un clima de confusión porque, mientras su informe era debatido, Flores Ancachi era trasladado a una clínica por haber sufrido una descompensación después de enterarse que había sido librado de la suspensión. El informe de la Comisión de Ética pedía suspender a ambos por 120 días por haber encontrado indicios de que protegieron con sus votos de la vacancia a Pedro Castillo a cambio de obras.

Antes de esas dos votaciones, otro legislador tuvo la misma buena suerte que Flores y Vergara. Se trató del legislador por Fuerza Popular, Luis Cordero Jon Tay, quien se libró de ser suspendido por 60 días, tal como recomendaba el informe de la Comisión de Ética, pues había sido denunciado por su expareja por agresión física y psicológica.

La propuesta no prosperó porque el Pleno dio luz verde a una cuestión previa para que el caso retorne a la Comisión de Ética, presidida por Karol Paredes, alegando que no se consideró la resolución fiscal que archiva la denuncia. Lo que pasó realmente es que el informe en cuestión fue aprobado en mayo de 2022 en Ética y desde esa fecha no se discutió por la desidia de la directiva congresal.

EL ÚNICO SUSPENDIDO

En la sesión del jueves último, el único congresista suspendido fue Enrique Wong. Después de estar encarpetado durante siete meses el informe de la Comisión de Ética que recomendaba sancionarlo por 120 días, el Pleno decidió apartarlo de su curul por ese tiempo. ¿Por qué? El caso de tráfico de influencias ante el gobierno del golpista Pedro Castillo para que su exasesor principal Manuel Talavera sea nombrado presidente de la Empresa Nacional de Puertos (Enapu).

