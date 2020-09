La congresista Cecilia García Rodríguez (Podemos Perú) tiene dos denuncias por agresión registradas en el año 2015 y 2016, pero que figuran con su anterior número de DNI.

Según detalló ‘Punto Final’, la primera de ellas está relacionada con la campaña “Chapa tu choro y déjalo paralítico”, de la cual la legisladora era promotora.

Familiares de un joven, identificado como Gerald Pacheco Álvarez, la denunciaron luego de que éste fuera confundido con un delincuente y golpeado brutalmente por una turba.





En el reportaje se puede observar a los familiares de Pacheco Álvarez increpándole por lo sucedido y consultándole si iba a continuar por con dicha campaña.

SEGUNDA DENUNCIA

La segunda denuncia se la hizo un ciudadano de nombre David Berrocal Pascual por desfigurarle el rostro. Según detalló el dominical, el hombre se encontraba haciendo una instalación cercana a la vivienda de la actual congresista en Huancayo, hecho por el cual le reclamó.

Según Berrocal la congresista soltó a su perro y le mordió en las piernas. Cuando él trató de defenderse, Cecilia García le arañó el rostro.

“Es un tema de tantos años que no sabía que iba a ingresar nuevamente al escenario. Nunca existió ninguna agresión, de lo contrario me habrían sentenciado. No se puede negar que el señor fue afectado por mi perro”, respondió la García Rodríguez a ‘Punto Final’.

Como se recuerda, la congresista tiene el DNI número 49017178 donde figura su nombre actual y que nació en 1979.

No obstante en 2018 contaba con otro documento donde su nombre figura con el nombre Cecilia Jacqueline García Rodríguez, con el número 42806594.





