El Pleno del Congreso rechazó esta tarde la iniciativa que planteaba interpretar un párrafo del artículo 132º de la Constitución referido a los alcances de la cuestión de confianza que pueden plantear los ministros ante el Parlamento. La norma buscaba limitar esta medida para que no alcance a proyectos de reforma constitucional que pueda presentar el Ejecutivo.

La votación concluyó con solo 30 votos a favor, 63 en contra y 13 abstenciones, cuando requería mayoría simple para ser aprobada.

Casi toda la bancada de Alianza Para el Progreso (APP), a la que pertenece el presidente de la Comisión de Constitución, Luis Valdez, votó a favor de la interpretación. La única excepción fue Walter Benavides. La bancada de Fuerza Popular también respaldó la iniciativa, así como los legisladores Moisés Gonzales (Nueva Constitución), Guillermo Aliaga (Somos Perú) y Martha Chávez (no agrupada).

Con 63 votos en contra, 30 a favor y 13 abstenciones, el #PlenoVirtual no aprobó los proyectos de ley 7881 y 7888, que proponen interpretar el último párrafo del artículo 132 de la Constitución. — Congreso del Perú (@congresoperu) June 30, 2021

Valdez inició el debate presentando la propuesta de ley para interpretar el párrafo del artículo 132 de la Constitución referido a la cuestión de confianza

“El TC en su sentencia del 2018 luego de haber recurrido a la fuente histórica [...] interpretaron que la cuestión de confianza que podían plantear había sido abierta para darle al Ejecutivo un amplio campo de posibilidades en busca de respaldo político por parte del Congreso. El TC no señala que en ese amplio de posibilidades se encuentra la posibilidad de plantear una cuestión de confianza sobre proyectos de reforma constitucional”, aseguró el congresista de APP.

El presidente de la Comisión de Constitución recordó que fue el expresidente del Consejo de Ministros César Villanueva, durante el gobierno de Martín Vizcarra, quien planteó cuestión de confianza sobre tres iniciativas de reforma constitucional. El Congreso anterior terminó aprobándolas en un contexto en el que rechazar la confianza hubiera ocasionado una segunda crisis del gabinete y facultado al presidente a disolver el Congreso, acotó el parlamentario.

Durante el debate, diversos congresistas respaldaron la interpretación de la cuestión de confianza, como Omar Chehade (APP) y Carlos Almerí (Podemos Perú).

“La Constitución dice que el Congreso puede interpretar leyes, y eso también incluye a la Constitución. Hay varios intérpretes de la Constitución y quitarle al Parlamento su atribución interpretativa es menoscabar su soberanía”, aseguró Carlos Mesía, de Fuerza Popular.

Sin embargo, también hubo oposición de parte de bancadas completas en el marco del debate.

“La cuestión de confianza es una figura constitucional que está en la Carta Magna. Si queremos regularla, modificarla, tenemos que hacerlo a través de una reforma de la Constitución, pero lo que se pretende hacer es vía una ley interpretativa, cuando el único que puede interpretar la Constitución es el TC”, dijo Gino Costa, de la Bancada Morada.

Similares cuestionamientos tuvieron congresista como Carmen Omonte (de APP, quien no votó), Richard Rubio de Frepap, el Frente Amplio y Nueva Constitución.

“Esta ley es inconstitucional porque, por vía de la interpretación, buscan decir lo que la Constitución no dice, eso es lo que está pasando con esta norma. Tratar de interpretarlo en una situación política que estamos viviendo porque el presidente de la República que viene no me gusta o no me simpatiza”, comentó Lenin Bazán.

Cabe recordar que antes de la evaluación de esta ley de interpretación, el Pleno del Congreso votó una propuesta de reforma del mismo artículo constitucional el 10 de junio. Sin embargo, dicho cambio de la Constitución logró solo 81 de los 87 votos a favor necesarios para que pueda ser aprobada en una cuarta legislatura. Al no llegar a los 87 votos, esta modificación deberá ser ratificada en un referéndum.

VIDEO RECOMENDADO

Sagasti Entrega De Vacunas

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Los partidos políticos que se van y los que llegan

Estas son las cortitas de hoy miércoles 30 de junio de 2021

Fuerza Popular va perdiendo todos sus casos de nulidad ante el pleno del JNE