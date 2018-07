Congreso: Se reanudan negociaciones para lista alterna de candidatos a Mesa Directiva

El Mundial de Fútbol Rusia 2018 parece haber aletargado las negociaciones para la conformación de una lista de candidatos a la Mesa Directiva del Parlamento , alterna a la que presentará Fuerza Popular .

Pero ya no más. Los voceros de las distintas tiendas políticas reanudarán en breve las conversaciones que se iniciaron semanas atrás con carácter informal.

“La temporada de negociaciones ya empieza. (Antes) hubo los tanteos iniciales de estilo, ahora la negociación será firme y formal en la segunda quincena de julio y conforme se acerque la fecha de la elección”, dijo a Perú21 el vocero alterno de Peruanos por el Kambio , Juan Sheput .

"No hay obstruccionismo"

Asimismo, ratificó, que su agrupación no participará en una lista encabezada por el fujimorismo y, en ese contexto, rechazó las críticas de Miguel Torres , quien consideró esta decisión como una expresión de “obstruccionismo”.

"Lástima (lo acordado por PpK) en el sentido de que creo que toda Mesa Directiva debe buscar y anhelar ser multipartidaria, y que un partido diga:

'no voy a participar', no sé por qué me hace pensar en obstruccionismo. Creo que todos debemos estar para colaborar, ayudar, y espero que lo puedan reflexionar en estas semanas que quedan", sostuvo Miguel Torres .

En respuesta, Juan Sheput precisó que el acuerdo adoptado por su bloque “es una decisión política democrática" y lamentó que en el fujimorismo "hay una permanente confusión de términos”.

"Sería obstruccionismo si impedimos las elecciones, si las boicoteamos. (...) Nosotros decidimos no ir en una misma lista, y así como respetamos su derecho a presentar una lista que respeten nuestra decisión política de presentar una lista alterna; más bien debería saludar (nuestro acuerdo)", refirió.