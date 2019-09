El 28 de julio el presidente Martín Vizcarra, en su discurso en el Parlamento , sorprendió a todos anunciando la presentación de un proyecto de reforma para adelantar las elecciones generales y que estas se realicen el próximo año y no en 2021. Hoy, la iniciativa podría quedar en el aire si, como es previsible, se impone la mayoría fujimorista y sus aliados en la Comisión de Constitución (ver infografía).

Tras casi dos meses, y a pocos días de vencerse el plazo que el jefe de Estado dio al Legislativo (30 de setiembre), ayer se conoció el predictamen de la Secretaría Técnica de Constitución que recomienda el archivamiento de la propuesta, y que hoy, desde las 9:30 a.m., se debatirá en la sesión convocada por Rosa Bartra (FP).

El documento de trabajo recomienda la “no aprobación” no solo de la iniciativa del Ejecutivo, sino también de los proyectos del Frente Amplio y Acción Popular, cuya propuesta iban en la misma línea.

“La propuesta del Gobierno y sus similares carecen de una adecuada sustentación”, se lee en las conclusiones del predictamen. Del mismo modo, se indica que la propuesta de adelanto de elecciones es contraria al interés del país y al “compromiso que se tiene con nuestra Patria”.

“Porque el Congreso está comprometido con el desarrollo del país es que no puede aprobar una iniciativa infundada, impertinente e improvisada y que sería completamente ineficiente e ineficaz respecto de la supuesta razón que la motiva”, se lee.

Asimismo, se señala que el Parlamento ha estado “comprometido con la adecuada gestión del gobierno” y se pone como ejemplo la promulgación de leyes especiales para atender la emergencia del norte del país.

También se manifiesta en el predictamen que es necesario mantener el orden constitucional y “no sentar precedentes que permitan que una reforma constitucional, cuya naturaleza es excepcional, pueda plantearse en cualquier coyuntura”.

“El sustento invocado por el Gobierno, ‘crisis política en la que se advierte una notoria dificultad para encontrar consensos entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo’, no parece condecirse con la realidad”, se añade.

Incluso, se afirma que el Parlamento “no ha bloqueado ninguna iniciativa legislativa” y dice que a pedido del Ejecutivo “se han emitido tres leyes autorizando la emisión de 213 decretos legislativos”.

No obstante, no menciona para nada los graves casos de corrupción y los blindajes que se gestaron en el Congreso a personajes vinculados a la organización criminal Los Cuellos Blancos, gracias a la mayoría fujimorista y bancadas aliadas.

TENSIÓN CON EL EJECUTIVO

Tras conocerse el predictamen, se supo que el presidente Martín Vizcarra convocó a una sesión del Consejo de Ministros para hoy, a las 7 a.m. para analizar el tema. El mandatario llega dos horas después desde Nueva York y se sumará a la reunión.

“Vamos a apoyar la decisión del presidente. Pediremos que el Ejecutivo tome acciones dentro del marco constitucional, y una de ellas sería la cuestión de confianza. Este proyecto es un pedido de la población, porque se ha perdido la confianza entre la población y sus autoridades ante los hechos de corrupción que sabemos”, expresó el vocero de PpK, Clemente Flores.

El oficialista mostró su preocupación por la forma cómo se está actuando e hizo una exhortación para que se “piense en el país y dejemos de lado los intereses personales”.

QUE EL PLENO DECIDA

Aunque para la mayoría de las bancadas de oposición al fujimorismo no es sorpresa que la comisión presidida por Bartra proponga el archivamiento del proyecto, muchos cuestionaron la forma: presentar un predictamen sin un aviso previo y luego de haber pasado solo dos días desde que la Comisión de Venecia se presentara ante ese grupo.

Ante esta situación, algunas agrupaciones plantearon que el proyecto se vea directamente en el Pleno.

Contigo envió un oficio al presidente del Congreso, Pedro Olaechea, con copia a Bartra, proponiendo “que se dispense a la Comisión de Constitución de emitir dictamen” y que se eleve al Pleno un informe que recoja el aporte recibido.

Otras agrupaciones que buscarán hoy lo mismo son Unidos por la República y Nuevo Perú.

En el caso de la primera, su vocera, Patricia Donayre, declaró a Perú21 que lo que se busca es escuchar las posiciones de los diferentes congresistas “de manera individual”.

Aunque la parlamentaria no está a favor del archivamiento del proyecto, también aclaró que no se puede presentar una cuestión de confianza sobre una propuesta que no ha recibido el respaldo.

En tanto, Indira Huilca, vocera de la bancada de izquierda, afirmó en Perú21.TV que había una “estrategia dilatoria cuando ya era público” cuál era su posición.

Otra bancada que se pronunció fue la del Frente Amplio. El congresista Marco Arana calificó la elaboración del predictamen como una “grosera emboscada política del fujimorismo y sus aliados”.

“No quisieron aprobar un cronograma, dilataron todo lo que pudieron el debate y convocan sorpresivamente para archivar (...) Exigimos la renuncia de Rosa Bartra a la presidencia de la Comisión de Constitución”, comentó.

Por parte, Javier Velásquez (Apra) aseguró que su bancada ya había decidido votar en contra del adelanto de elecciones, y aseguró que si el mandatario considera que hay una crisis política insalvable, renuncie a su cargo.

“Esta (la votación) es una decisión que soberanamente el Parlamento va a tomar para sentar un precedente de que la Constitución no resuelve problemas”, argumentó.

NUEVO PERÚ ALISTA UNA PROPUESTA EN MINORÍA

Luego de que se conociera que el predictamen de la Secretaría Técnica de la Comisión de Constitución recomienda el archivamiento del proyecto de adelanto de elecciones, ya se barajan otras opciones.

El congresista Alberto Quintanilla (NP), miembro de la comisión, indicó que desde su agrupación elaborarán un predictamen en minoría para su debate.

El parlamentario espera que esta propuesta reciba el respaldo de otras agrupaciones, entre ellas el Frente Amplio, la Bancada Liberal, Unidos por la República y Peruanos por el Kambio.

“Tenemos hasta media hora antes del debate en la comisión para presentar nuestra propuesta”, expresó a este diario.

Asimismo, el legislador aseguró que no pueden ser 19 congresistas –es decir, los que pertenecen a Constitución– los que definan “cuál será el futuro del país”.

César Landa: ‘El presidente puede cerrar el Congreso’

El predictamen no es ponderado. No rescata principios de democracia como la voluntad popular ni el sistema representativo que tanto se debe a la ciudadanía. Ella ha elegido por referéndum hacer reformas jurídicas y políticas que vienen siendo demoradas por el Congreso.

En cambio, el predictamen obvia la problemática de corrupción que vive el país. Y se ha fijado más en el interés y deseo de grupos que se han expresado con argumentos políticos y eventualmente jurídicos.

Asimismo, esta decisión no guarda coherencia con la Constitución. El proyecto del Ejecutivo habla de participación política para que la ciudadanía renueve el Parlamento a través de elecciones. Pero esta es afectada por los parlamentarios. El predictamen no cuenta con opinión jurídica, sino con adjetivos. No aporta realmente a un debate jurídico alturado. ¿De qué servirá ahora el informe de la Comisión de Venecia si ya hay una decisión tomada?

Ante esta situación, cabría la posibilidad de que el Ejecutivo presente una cuestión de confianza en que haga suya la política de lucha contra la corrupción expresada en su iniciativa. Cerrar el Congreso es potestad del presidente, claro está. Luego deberá convocar a elecciones en cuatro meses para que el pueblo decida.

Víctor García Toma: “No cabe la cuestión de confianza”

El presidente de la República está en su derecho de presentar proyectos de reforma si estas propuestas han seguido el procedimiento de la Constitución. También puede exigir celeridad en su trámite y debate, pero el Congreso no está obligado a aceptar un mandato o una orden para que esta iniciativa se apruebe.

Desestimado el proyecto de adelanto de elecciones, la pregunta es si cabe una cuestión de confianza, y la respuesta es no. El TC ha dicho que la cuestión de confianza es amplia, pero está referida a actos de gestión del presidente, y en este caso el acto de reformar o no reformar la Constitución no se configura como una gestión de gobierno y es una potestad exclusiva y excluyente del Poder Legislativo.

Si se archiva el proyecto del Ejecutivo y pasamos a la fase judicial, la posibilidad que existe es que se interponga una acción de amparo y, en el mejor de los casos, estamos hablando de no menos de seis meses para que se resuelva.

Por factor tiempo, si se archiva la iniciativa, el adelanto de elecciones termina siendo inviable.

Para los que hablan sobre el cierre del Parlamento, esto se puede dar por otros motivos. Se tendría que presentar la cuestión de confianza por otra razón, no por una reforma constitucional.

DATOS

- La Comisión de Venecia anunció que se pronunciarán en la primera quincena de octubre.

- Los integrantes de esa comisión llegaron al país el domingo y se reunieron con la Mesa Directiva del Congreso, bancadas que apoyan el adelanto de elecciones, el premier Salvador del Solar y los miembros del Tribunal Constitucional.

- Hoy Alianza para el Progreso se reunirá para tomar una decisión respecto a la postura que tendrá.