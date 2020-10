Los postulantes al proceso de elección de magistrados al Tribunal Constitucional (TC) podrán inscribirse hasta el próximo miércoles 28 de octubre, de acuerdo al cronograma aprobado por la comisión especial parlamentaria encargada del concurso público de méritos.

De acuerdo a la convocatoria, los interesados deberán presentar su carpeta con la ficha de inscripción; la hoja de vida documentada; declaraciones juradas de que sus publicaciones e investigaciones no incurren en plagio; copia del título profesional o grado académico y constancia de inscripción ante los colegios de abogados.

Presentarán también declaraciones juradas de no ser objeto de investigación o tener sentencia por delito doloso; no haber sido declarado en quiebra culposa, no haber sido destituido o separado de la carrera judicial o fiscalía por medidas disciplinaria, no haber sido inhabilitado o sancionado como abogado y no haber ejercido cargos de confianza en gobierno de facto.

Para acreditar la solvencia moral, se deberán presentar declaraciones juradas de no registrar antecedentes, no haber sido destituido de la función pública ni despedido por falta grave y no figurar en el registro de sanciones de Servir, en el registro de deudores alimentarios o en el registro de deudores de reparación civil, entre otros.

Cabe indicar que la presentación de carpetas puede hacerse en forma presencial ante la oficina de la comisión especial en el Congreso de la República o su través del correo electrónico.

El 3 de noviembre ser publicará la relación de postulantes que cumplen con los requisitos formales para participar en el concurso público, informó Andina.

La comisión especial deberá seleccionar a los candidatos, cuya relación será puesta a consideración del pleno del Parlamento Nacional para la elección de seis magistrados del Tribunal Constitucional por un periodo de cinco años.

